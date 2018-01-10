韓國自助泡麵機來台了！萊爾富引進 4分鐘熱騰騰上桌

2018-01-10 15:17 聯合報 記者 聯合報 記者 王韶憶 ╱即時報導



超商泡麵也能DIY！在韓國超商裡常見的自助煮麵機現在萊爾富把它引進台灣，把麵放入特製紙碗，只要輕鬆按1個鍵，香濃熱呼呼的Q彈泡麵立即上桌，除了泡麵之外，也能煮年糕，才測試一個月的時間，韓國泡麵業績就增加2成。 萊爾富獨家引進韓國超商使用的自助泡麵機。圖／萊爾富提供 分享 facebook

走進萊爾富，這一台新引進的「自助泡麵機」就是韓國超商包括CU、GS都選用的最新原裝煮麵機，標榜泡麵機煮出來的麵口感佳，還能加料更豐富。想要體驗自助泡麵機，必需購買「限定泡麵組合」，除了有一包泡麵外，還有專門的紙碗，紙碗上有條碼，掃描後才能解鎖泡麵機，接著把紙碗放在加熱盤上，放入泡麵，或者依喜好加入雞蛋，按下按鍵，4分鐘就能完成熱騰騰的現煮韓風泡麵。

自助泡麵機專屬的紙碗成本高，其材質外、中、內層依序為紙、鋁與PET耐熱塑膠薄膜，耐熱溫度為150~230度，單獨販售價格要20元。因此，萊爾富目前並無單獨販賣，僅能搭配店內限定的日韓泡麵使用，包含韓國年糕、年糕炒麵與辛拉麵，以及多款獨家限量日本拉麵，搭配蛋品與特殊材質泡麵碗，享組合價59元~139元。