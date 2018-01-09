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手表聯名美軍指定印地安重機 風格帥氣霸速

2018-01-09 23:21聯合報 記者孫曼╱即時報導

充滿速度感的賽車令人熱血沸騰，而且外型帥氣的重機更是眾多男人的夢想。創立於1901年的印地安重機（Indian Motorcycle®）是美國歷史最悠久的重機品牌，以其傳奇故事和風格化的設計稱著，讓許多鐘表品牌爭相合作。不但名士表（Baume & Mercier）為其傳奇車手Burt Munro打造紀念限量表，向其邁向第50年的世界紀錄致敬。 在台北內湖的印第安重機旗艦店，也與炸彈表Bomberg合作展售個性化的「輕時尚」腕表。

名士表於2017年底於義大利的米蘭國際摩托車展（EICMA）上發表這款限量1967枚的特別紀念版腕表，紀念Burt Munro在著名的賽車聖地邦威爾鹽灘（Bonneville Salt Flats）創下紀錄的年份。腕表最小眼的便是小秒盤上黃色的數字「35」，即Munro的幸運數字。搭配車廠獨有的「印第安紅」小牛皮表帶，表圈測速儀刻度特別標示出他創下紀錄的速度：184 mph 。表底蓋鐫刻著印第安摩托公司著名的印第安頭飾標誌及限量發行的編號。Munro的傳奇曾於2006年被搬上大螢幕，《世上最快的印第安摩托》由好萊塢知名影星安東尼霍普金斯（Anthony Hopkins）主演。

其實早在Munro之前，傳奇車手Volney Davis於1920年便從舊金山騎到紐約市，同年更一舉包辦曼島Senior TT大賽前三名，而二次世界大戰期間，印地安更為美軍打造軍用摩托車，更從此成為不敗經典 。日前風格相近的炸彈表便宣布合作，在印地安台北旗艦店（台北市內湖區新湖一路8號）販售。炸彈表擁有的獨創專利栓銷快拆裝置，其中以重機為設計概念的表款如BOLT-68 Skull Rider骷髏騎士腕表還附送專用把手配件，可裝設在重機或自行車的把手之上，與印地安美式重機的組合，可稱得上是完美絕配。

克里頓俱樂部系列伯特芒羅紀念限量版，44毫米精鋼表殼，限量1967枚，價格店洽。...
克里頓俱樂部系列伯特芒羅紀念限量版，44毫米精鋼表殼，限量1967枚，價格店洽。圖／名士表提供
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傳奇車手Burt Munro。圖／名士表提供
傳奇車手Burt Munro。圖／名士表提供
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1962年的原始重機外觀，，其特殊的「印地安紅」與黃色的35號碼成為致敬表的設計...
1962年的原始重機外觀，，其特殊的「印地安紅」與黃色的35號碼成為致敬表的設計靈感。圖／名士表提供
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克里頓俱樂部系列伯特芒羅紀念限量版，44毫米精鋼表殼底鐫刻印第安摩托公司的印第安...
克里頓俱樂部系列伯特芒羅紀念限量版，44毫米精鋼表殼底鐫刻印第安摩托公司的印第安頭飾，限量1967枚，價格店洽。圖／名士表提供
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台北印第安旗艦店展售風格相近的炸彈表Bomberg。圖／炸彈表提供
台北印第安旗艦店展售風格相近的炸彈表Bomberg。圖／炸彈表提供
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台北印第安旗艦店展售風格相近的炸彈表Bomberg。圖／炸彈表提供
台北印第安旗艦店展售風格相近的炸彈表Bomberg。圖／炸彈表提供
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重機炸彈車手
小編拜託不想宣傳…………，因為_____________機票想要留著自己去

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