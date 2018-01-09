手表聯名美軍指定印地安重機 風格帥氣霸速

2018-01-09 23:21 聯合報 記者 聯合報 記者 孫曼 ╱即時報導



充滿速度感的賽車令人熱血沸騰，而且外型帥氣的重機更是眾多男人的夢想。創立於1901年的印地安重機（Indian Motorcycle®）是美國歷史最悠久的重機品牌，以其傳奇故事和風格化的設計稱著，讓許多鐘表品牌爭相合作。不但名士表（Baume & Mercier）為其傳奇車手Burt Munro打造紀念限量表，向其邁向第50年的世界紀錄致敬。 在台北內湖的印第安重機旗艦店，也與炸彈表Bomberg合作展售個性化的「輕時尚」腕表。

名士表於2017年底於義大利的米蘭國際摩托車展（EICMA）上發表這款限量1967枚的特別紀念版腕表，紀念Burt Munro在著名的賽車聖地邦威爾鹽灘（Bonneville Salt Flats）創下紀錄的年份。腕表最小眼的便是小秒盤上黃色的數字「35」，即Munro的幸運數字。搭配車廠獨有的「印第安紅」小牛皮表帶，表圈測速儀刻度特別標示出他創下紀錄的速度：184 mph 。表底蓋鐫刻著印第安摩托公司著名的印第安頭飾標誌及限量發行的編號。Munro的傳奇曾於2006年被搬上大螢幕，《世上最快的印第安摩托》由好萊塢知名影星安東尼霍普金斯（Anthony Hopkins）主演。