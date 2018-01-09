寶格麗春夏新包 陳庭妮當貼身寶

2018-01-09 22:16 聯合報 記者 聯合報 記者 陳若齡 ╱即時報導



踩著時尚腳步的寶格麗（BVLGARI）配件系列，揮別台北連日陰雨，迎來充滿色彩和街頭魅力的全新2018春夏新品，並找來甜姐兒陳庭妮演繹。非常在意包包實用性的陳庭妮，笑稱寶格麗Serpenti Forever包款根本就像是哆啦A夢百寶袋一樣，所有出門需要的用品都能裝，有著蛇形愛心和箭的淺色及粉色新一季格外打動她。 女星陳庭妮演繹寶格麗2018春夏包款。記者陳瑞源／攝影 分享 facebook

陳庭妮原本喜歡深色包款，但後來發現白色或淺色包不僅百搭，而且十分吸睛，她有次在機場大老遠就被朋友認出正是因為背了個好看的淺色包，因此她這次最鍾情寶格麗Serpenti Pop Heart淨白瑪瑙色包款，兩條蛇拼出為心形，包圍經典的蛇頭扣環，還有著六支箭朝裝飾，在塗鴉街頭風格中，帶著寓意愛情的甜蜜，而且包身雖小，但非常實用，手機、皮夾、口紅、耳機等出門必備全都能裝，因此深得她心。Serpenti Neon的粉色也讓陳庭妮心動，背面還有著FOREVER（永遠）字樣，甜美又很有個性。

不過講起最近整理出前男友送的包，陳庭妮笑說，實用不是重點，「那送的是回憶啊！」不過她建議想挑選情人節禮物的男生最好在過節前一個月就要開始觀察女友喜好和需求，這樣才能送入心坎裡。

寶格麗春夏配件系列，以都市街頭自由風尚為主軸，融入塗鴉、個性鉚釘與金屬感皮革等元素，如包身有著鉚釘裝飾蛇形的Neon、Pop Heart包款；以16道染色工序締造獨家雲朵「nuvolato」效果的Serpenti Metallic包款；以及用星塵縫绗圖案、鉚釘，巧搭隱藏於包身同色調蛇頭的Serpenti Quilted Stardust包款，不僅有如寶石般耀眼的新色，更有呼應塗鴉精神的蟒蛇、蜥蜴等珍稀材質拼皆設計。同樣也很受歡迎的Divas’ Dream也有新色登場，另有為造型畫龍點睛的太陽眼鏡以及絲巾。

BVLGARI DIVAS’ DREAM天堂翡翠色小羊皮肩背包，約70,000元。圖／BVLGARI提供 分享 facebook

BVLGARI DIVAS’ DREAM紫藤碧玉色蟒蛇皮肩背包，100,300元。圖／BVLGARI提供 分享 facebook

BVLGARI SERPENTI FOREVER METALLIC天堂翡翠色小牛皮手提肩背包，約83,900元。圖／BVLGARI提供 分享 facebook

BVLGARI SERPENTI FOREVER STARDUST玫瑰石英色小牛皮肩背包，約99,500元。圖／BVLGARI提供 分享 facebook

BVLGARI DIVAS’ DREAM紫藤碧玉色蟒蛇皮肩背包，100,300元。圖／BVLGARI提供 分享 facebook

BVLGARI SERPENTI NEON微風石英色小牛皮肩背包，約74,900元。圖／BVLGARI提供 分享 facebook

BVLGARI SERPENTI NEON火焰珊瑚色小牛皮肩背包，約74,900元。圖／BVLGARI提供 分享 facebook

BVLGARI SERPENTI FOREVER GRAFFITI PYTHON蟒蛇皮手提肩背包，128,300元。圖／BVLGARI提供 分享 facebook

BVLGARI SERPENTI POP HEART淨白瑪瑙色小牛皮肩背包，約74,900元。圖／BVLGARI提供 分享 facebook