7人座休旅車 車市新勢力

2018-01-08 21:42 聯合報 記者 聯合報 記者 陳威任 ╱即時報導



近年七人座車款成為另一波不容小覷的趨勢，除了滿足三代同堂需求，也提供更靈活的空間運用。不少車商也選在2018世界新車大展曝光旗下七人座休旅車或MPV車款，提供民眾更多樣的選擇。

TOYOTA總代理和泰汽車在世界新車大展帶來2018年式美式旗艦轎旅車Sienna，維持6車型設定，除了旗艦的Limited車型微幅調漲2萬元，其餘5車型售價皆調降，售價從售價199萬到290萬元，入門LE車型降幅高達25萬元。

除了外型更加時尚動感外，全等級標配TSS(Toyota Safety Sense)、8 SRS氣囊，LIMITED等級搭載PVM(環景影像輔助系統)等，提供消費者最完善的主被動安全配備與駕駛防護系統。

HONDA則針對全球戰略車款Odyssey推出小改款車型，七人座兩種車型售價分別為143.9萬及168.8萬，8人座為 166.8萬，年販售目標則為3,000輛。

改款最大重點就是在頂級的APEX導入Honda Sensing智慧安全主動防護系統，整合LKAS車道維持輔助系統、LDW車道偏移警示系統、RDM道路偏移抑制系統、ACC主動式車距調節定速巡航系統、FCW前方碰撞警示系統及CMBS碰撞緩解煞車系統。另外，APEX車型更標配360度環景影像輔助系統、主動式自動停車輔助系統、BSI盲點偵測警示系統及CTM倒車預警顯示輔助系統，提供更全面的安全防護。

LEXUS則推出七人座的RX L，透過將後懸長增加11公分，使車身自RX的C柱後方延伸，打造出更多的空間，讓RX增加了第三排座椅，提供二個額外的乘坐空間，讓RX L既能保有RX原有的時尚前衛造型，更具備寬敞舒適的座艙空間，讓每位成員盡享禮遇體貼之感。