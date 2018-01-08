親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝
讚‧好物

7人座休旅車 車市新勢力

2018-01-08 21:42聯合報 記者陳威任╱即時報導

近年七人座車款成為另一波不容小覷的趨勢，除了滿足三代同堂需求，也提供更靈活的空間運用。不少車商也選在2018世界新車大展曝光旗下七人座休旅車或MPV車款，提供民眾更多樣的選擇。

TOYOTA總代理和泰汽車在世界新車大展帶來2018年式美式旗艦轎旅車Sienna，維持6車型設定，除了旗艦的Limited車型微幅調漲2萬元，其餘5車型售價皆調降，售價從售價199萬到290萬元，入門LE車型降幅高達25萬元。

除了外型更加時尚動感外，全等級標配TSS(Toyota Safety Sense)、8 SRS氣囊，LIMITED等級搭載PVM(環景影像輔助系統)等，提供消費者最完善的主被動安全配備與駕駛防護系統。

HONDA則針對全球戰略車款Odyssey推出小改款車型，七人座兩種車型售價分別為143.9萬及168.8萬，8人座為 166.8萬，年販售目標則為3,000輛。

改款最大重點就是在頂級的APEX導入Honda Sensing智慧安全主動防護系統，整合LKAS車道維持輔助系統、LDW車道偏移警示系統、RDM道路偏移抑制系統、ACC主動式車距調節定速巡航系統、FCW前方碰撞警示系統及CMBS碰撞緩解煞車系統。另外，APEX車型更標配360度環景影像輔助系統、主動式自動停車輔助系統、BSI盲點偵測警示系統及CTM倒車預警顯示輔助系統，提供更全面的安全防護。

LEXUS則推出七人座的RX L，透過將後懸長增加11公分，使車身自RX的C柱後方延伸，打造出更多的空間，讓RX增加了第三排座椅，提供二個額外的乘坐空間，讓RX L既能保有RX原有的時尚前衛造型，更具備寬敞舒適的座艙空間，讓每位成員盡享禮遇體貼之感。

全新加長版豪華7人休旅RX L提供350/450h兩種不同的動力選擇，售價從260萬到340萬，並全面標配「 Lexus Safety System+ 四大主動式安全防護系統」，提供車主更先進的安全守護。

美式休旅旗艦 All New SIENNA日前在2018世界新車大展搶先曝光。圖...
美式休旅旗艦 All New SIENNA日前在2018世界新車大展搶先曝光。圖／和泰汽車提供
分享
HONDA全球戰略車款Odyssey進化登場，並搭載先進的Honda SENSI...
HONDA全球戰略車款Odyssey進化登場，並搭載先進的Honda SENSING智慧安全主動防護系統。圖／台灣本田提供
分享

休旅車
小編拜託不想宣傳…………，因為_____________機票想要留著自己去

相關新聞

金球獎紅毯染「黑」 男明星們帥不起來

2018-01-08 15:39

距一克拉最近的機會！HOF限定優惠助鑽夢成真

2018-01-08 20:58

搶攻年前商機 東森購物直輸引入日本A5飛驒和牛

2018-01-08 19:05

網購也搞主題策展？ 蝦皮購物推出百種趣味解憂方案

2018-01-08 17:46

Christian Dada來了！海外第二家旗艦店登陸台北

2018-01-08 17:44

新光三越春節禮品預購 青森蘋果、日本和牛限量開賣

2018-01-08 17:43

減開空調獲奬 旅館：客戶盡量集中1樓層

2018-01-08 15:58

DIY正夯 自己的蠟燭自己做

2018-01-08 15:50

空汙拉警報！危害健康也加速肌膚老化

2018-01-08 15:32

倫敦男裝周／論語、太極圖 周翔宇打造奇幻武俠夢

2018-01-08 15:17

女珠寶設計師 創作力爆發

2018-01-08 15:04

周子瑜愛用國貨！ 回韓拿台南萬通行李箱爆紅

2018-01-08 14:00

巨觀融凝觀 具象兼心象 劉得浪畫山也畫心

2018-01-08 12:12

BOSE 推出全新SoundSport Free 無線耳機

2018-01-08 11:50

愛吃不愛健康？ 交友美食App下載率遠高於健康類

2018-01-08 10:31

優人物／曹興誠樂於心動 只為美與靈氣

2018-01-08 00:00

﻿優人物／曹興誠樂於從命 藏出小故宮

2018-01-08 00:00

乘著蒸汽火車 來一趟日光慢旅

2018-01-07 23:52

新光三越把點數價值極大化 20點就抽BMW好嗨

2018-01-07 20:38

夢幻午茶、愛心符碼 限量彩妝甜蜜登場

2018-01-07 16:34

調酒冠軍加持！ Seiko男表惹人心醉

2018-01-07 16:26

90後偶像竄起！ 笑納時尚品牌代言人

2018-01-07 15:28

君悅期間限定米其林套餐 一次吃到3大星廚拿手菜

2018-01-07 15:28

中華三菱開春ZINGER喜相逢專案起跑

2018-01-07 14:43

迎接農曆新年 狗狗造型飾品賣萌無極限

2018-01-07 14:33

創下全月客滿紅盤！國賓A CUT再推4大日本和牛

2018-01-07 14:22

朱鷺號三部曲 21世紀初最不能錯過的史詩小說

2018-01-07 13:32

搶親子市場 這家飯店牆壁隨你畫

2018-01-07 11:33

收起菜刀拿剪刀！超商搶攻覆熱即食品 微料理輕鬆上桌

2018-01-06 21:25

年度全民囤貨熱銷榜TOP 10　前3名你全都很常用

2018-01-06 19:20

2018鏡面漆光唇回歸！打造仙氣女神光暈美唇

2018-01-06 19:20

狗年開運！線上點燈、命理老師加持、實用風最夯

2018-01-06 19:19

周潤發也愛！連3年米其林肯定　香港「佳佳甜品」來台

2018-01-06 15:09

丼飯大賞／初冬暖心 就是這味

2018-01-06 13:26

時尚風味／日法牽手 混搭驚喜

2018-01-06 13:21

名店美食／牛排教父再出招 和牛三重奏 各自精彩

2018-01-06 13:17

影／去過日本鳥羽嗎？冬天也看得到海女表演

2018-01-06 13:15

親手布置 打造暖呼呼的家

2018-01-06 13:13

過年兩手空空怎拜訪親友？珍貴伴手禮來了

2018-01-06 10:51
看更多

熱門文章

周子瑜愛用國貨！ 回韓拿台南萬通行李箱爆紅

2018-01-08 14:00

請喪假送外婆出殯 主管瘋狂連call：為什麼不回？

2018-01-08 11:01

跨年帶國二兒子出門玩兩天 公公寫臉書公開罵她

2018-01-08 11:25

唐綺陽本週星座運勢：白羊有升官運 魔羯成焦點

2018-01-08 07:52

冬天打雷將有異象發生？ 彭啟明：非異常

2018-01-08 08:17

入冬首波寒流風速大 周三到周五體感溫度恐低到3度

2018-01-08 17:12

茶飲外送被強制收1元塑膠袋費用 顧客氣炸

2018-01-08 11:41

低溫大雨特報齊發！ 吳德榮：三千公尺高山明有降雪機率

2018-01-08 06:20

入冬首波寒流 氣象局：不僅冷還很持久

2018-01-08 10:07

勞團台北車站臥軌抗議 上下行列車暫停

2018-01-08 19:11

驚！大陸文革時期醫藥學術刊物內容 讓李家同嚇一跳

2018-01-08 21:47

最強業配YouTuber是誰？ 第一名原來是「她」

2018-01-08 13:47

健保不給付維骨力等31項藥品 藥師憂藥價恐漲

2018-01-08 11:30

金球獎紅毯染「黑」 男明星們帥不起來

2018-01-08 15:39

年薪少20萬換「想上班才上班」？ 網友求問怎麼選

2018-01-08 15:29

寒流午後南下 周三深夜到周五凌晨最冷

2018-01-08 16:13

天空為限周塔羅(下)／雙魚座 事業獨當一面 獲得肯定

2018-01-08 10:08

天空為限周塔羅(上)／處女座 最近身邊桃花旺

2018-01-08 09:24

胰臟癌奪命快、存活低 五年存活率8.5％

2018-01-08 17:01

女子旅行／墾丁不玩海 到小奈良「鹿境」遇見梅花鹿

2018-01-09 00:04

7人座休旅車 車市新勢力

2018-01-08 21:42

影／鸚鵡跟定買菜婦人！ 警察用臉書幫牠找到家

2018-01-08 12:07

影╱勞團臥軌影響1.1萬旅客 台鐵：強烈譴責

2018-01-08 20:29

葡萄糖胺是膝關節保養聖品？ 骨科醫師解答：尚無實證

2018-01-08 18:06

10縣市大雨特報 注意坍方落石

2018-01-08 15:43

超美！ 太魯閣銀白色梅花隧道 猶如置身白雪中

2018-01-08 14:59

天冷需求量大！土雞大缺貨 至少漲到春節後

2018-01-08 10:09

龍發堂病患全部移出 家屬：政府不知人間疾苦

2018-01-08 10:48

烏龍院攻陸點擊破億 敖幼祥宣布年捐百萬培育新生代

2018-01-08 14:30

中山大學研究：暖化導致日本海成死水、海水漸酸化

2018-01-08 17:42

台南沿海上午26度 養殖業者未雨綢繆啟動保溫機制

2018-01-08 10:55

罕見冬雷 氣象局：鋒面和水氣營造條件

2018-01-08 11:28

她們的世界／袁朝露 繡出一座「永無島」

2018-01-08 06:00

動物園這群毛孩子 愈冷愈開心

2018-01-08 13:06

心臟肌瘤免開刀 中醫大成果分享世界

2018-01-08 13:10

桃園青年料理大賽開爐 客家米篩目也能煎、炸、烤

2018-01-08 14:21

寒流南下 境外汙染物明天又來啦！

2018-01-08 10:48

龍發堂移出者半數健康差 衛福部決心全面移出

2018-01-08 10:10

2名器捐者遺愛12人 嘉義長庚受贈者敬禮感恩

2018-01-08 14:23

Christian Dada來了！海外第二家旗艦店登陸台北

2018-01-08 17:44
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top