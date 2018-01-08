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距一克拉最近的機會！HOF限定優惠助鑽夢成真

2018-01-08 20:58聯合報 記者陳若齡╱即時報導

HEARTS ON FIRE克拉美鑽，永恆璀璨。圖／HEARTS ON FIRE...
HEARTS ON FIRE克拉美鑽，永恆璀璨。圖／HEARTS ON FIRE提供
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迎接新年，HEARTS ON FIRE等不及要讓妳閃閃發光！1月13日起至2月28日，限定推出買1克拉以上美鑽享九折的心動優惠，讓擁有克拉美鑽不再遙不可及，是拿年終獎金犒賞自己的好時機。

擁有美鑽是許多女人的夢想，但同時要有高品質、璀璨火光以及大克拉的鑽石實屬不易，受譽為「全世界車工最完美的鑽石」的鑽石品牌HEARTS ON FIRE拉近通往美夢的距離，品牌嚴格挑選全球品質前0.1%的頂級鑽石原石，切磨時強調：完美車工比例、完美對稱性以及完美磨光，三個完美締造HEARTS ON FIRE火光極致閃耀的效果，賦予美鑽最大價值。

設計上則考量到女性配戴時的心理，無論是經典的Repertoire系列鑽戒和項鍊、線條如花朵優雅綻放的Timeless系列，還是細緻靈巧的Beloved鑽戒，都透過巧思，以襯鑽搭配主鑽的方式，放大鑽石視覺效果，看起來格外具分量且璀璨耀眼，而向20年代具代表性的裝飾藝術風格(Art Deco)與精緻文化致敬的Liliana Milgrain鑽戒，則帶出復古精神與工藝。

頂級美鑽少有折扣，此次HEARTS ON FIRE推出限定克拉美鑽九折優惠，不僅女人要寵愛自己，聰明的男士也不妨趁此時機選購美鑽單品，為情人節或是之後打算求婚討好芳心預作準備。

經典款Timeless鑽戒，鑽石總重1.34克拉，67萬5,000元起。圖／HE...
經典款Timeless鑽戒，鑽石總重1.34克拉，67萬5,000元起。圖／HEARTS ON FIRE提供
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HOF新年伊始就推出心動價，1月13日起至2月28日，1克拉以上享9折，圖為Be...
HOF新年伊始就推出心動價，1月13日起至2月28日，1克拉以上享9折，圖為Beloved鑽石戒指，。圖／HEARTS ON FIRE提供
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Liliana Milgrain鑽戒，鑽石總重0.5克拉，15萬5,000元起。...
Liliana Milgrain鑽戒，鑽石總重0.5克拉，15萬5,000元起。圖／HEARTS ON FIRE提供
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經典款Repertoire復古奢華美鑽項鍊，主鑽1克拉，57萬6,000元起。圖...
經典款Repertoire復古奢華美鑽項鍊，主鑽1克拉，57萬6,000元起。圖／HEARTS ON FIRE提供
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Timeless鑽石項鍊，鑽石總重1.18克拉，54萬9,000起。圖／HEAR...
Timeless鑽石項鍊，鑽石總重1.18克拉，54萬9,000起。圖／HEARTS ON FIRE提供
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經典款Repertoire復古奢華美鑽戒指，主鑽1克拉，57萬6,000元起。圖...
經典款Repertoire復古奢華美鑽戒指，主鑽1克拉，57萬6,000元起。圖／HEARTS ON FIRE提供
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Beloved鑽戒，鑽石總重1.9克拉，71萬1,000元起。圖／HEARTS ...
Beloved鑽戒，鑽石總重1.9克拉，71萬1,000元起。圖／HEARTS ON FIRE提供
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小編拜託不想宣傳…………，因為_____________機票想要留著自己去

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