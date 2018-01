距一克拉最近的機會!HOF限定優惠助鑽夢成真

HEARTS ON FIRE克拉美鑽,永恆璀璨。圖/HEARTS ON FIRE提供 分享 facebook

迎接新年,HEARTS ON FIRE等不及要讓妳閃閃發光!1月13日起至2月28日,限定推出買1克拉以上美鑽享九折的心動優惠,讓擁有克拉美鑽不再遙不可及,是拿年終獎金犒賞自己的好時機。

擁有美鑽是許多女人的夢想,但同時要有高品質、璀璨火光以及大克拉的鑽石實屬不易,受譽為「全世界車工最完美的鑽石」的鑽石品牌HEARTS ON FIRE拉近通往美夢的距離,品牌嚴格挑選全球品質前0.1%的頂級鑽石原石,切磨時強調:完美車工比例、完美對稱性以及完美磨光,三個完美締造HEARTS ON FIRE火光極致閃耀的效果,賦予美鑽最大價值。

設計上則考量到女性配戴時的心理,無論是經典的Repertoire系列鑽戒和項鍊、線條如花朵優雅綻放的Timeless系列,還是細緻靈巧的Beloved鑽戒,都透過巧思,以襯鑽搭配主鑽的方式,放大鑽石視覺效果,看起來格外具分量且璀璨耀眼,而向20年代具代表性的裝飾藝術風格(Art Deco)與精緻文化致敬的Liliana Milgrain鑽戒,則帶出復古精神與工藝。