空汙拉警報！危害健康也加速肌膚老化

2018-01-08 15:32 聯合報 記者 聯合報 記者 余采瀅 ╱即時報導



空污警報頻傳，霧霾除影響人體健康，對肌膚傷害也日漸嚴重。記者余采瀅／攝影 分享 facebook

空污警報頻傳，霧霾除影響人體健康，對肌膚傷害也日漸嚴重。靜宜大學化粧品產業研究發展中心執行長吳珮瑄表示，10年前，造成肌膚老化的成因，9成為荷爾蒙流失、膠原蛋白再生力降低等身體內在因素；1成才是污染、壓力、紫外線等外在因素，現在則相反，霧霾污染容易使肌膚出油長痘、老化及變黑。

吳珮瑄表示，霧霾主成分PM2.5，含有硫酸鹽、硝酸鹽、銨鹽等15種致癌成分，會透過呼吸系統，到達人體髮膚、並隨血液循環，影響身體健康。霧霾發生時，肌膚容易產生一氧化氮(NO.)、超氧化物(O2.)、過氧化氫(H2O2)、氫氧(OH.)等4種自由基，會攻擊酵素、脂質、膠原蛋白、彈力纖維及DNA，讓肌膚嚴重出油、細胞持續複製不健康的膠原蛋白分解酶。因膠原蛋白快速斷裂，肌膚會發炎，而刺激促黑激素分泌，導致變黑或長斑；也會呈現毛孔粗大、長痘痘、外油內乾、膚色不均、老化、過敏、濕疹，或異位性皮膚炎等問題。

如何對抗空污，加強肌膚保養？吳珮瑄說，首先加強修復角質屏障和保濕。肌膚的角質層，就像磚塊與水泥般保護肌膚，成為最外層屏障。角質細胞就像磚塊，會分泌天然保濕因子，肩負阻隔外界細菌、病毒、髒污及保濕等功能。

角質細胞間，則分布含有分子釘、膽固醇、脂肪酸、植物鞘氨醇等成分，像水泥般的「細胞間脂質」，填充在角質細胞空隙中，避免外界刺激與病源入侵。分子釘會隨年齡增長而大量減少，讓肌膚容易過敏，需減少使用酒精、香料、PABA及二苯甲酮等化學防曬劑。

吳珮瑄表示，保護肌膚免疫系統的警衛「蘭格罕氏細胞」，要重視防曬、避免長時間曬太陽；敏弱肌不要使用皂類、含SLS界面活性劑等強力去脂的洗臉產品，需避免礦物油、合成酯(如IPP、IPM)類等容易導致長痘痘的產品。最後，加強抗氧化保養，盡量選用複方成分，並注意產品新鮮度，才能保有健康的肌膚。