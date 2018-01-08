親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝
讚‧好物

國道10號車禍1死 拖板車駕駛業務過失死罪嫌法辦

掌握TVBS女主播不雅影片？ 前公婆恐嚇250萬元遭訴

空汙拉警報！危害健康也加速肌膚老化

2018-01-08 15:32聯合報 記者余采瀅╱即時報導

空污警報頻傳，霧霾除影響人體健康，對肌膚傷害也日漸嚴重。記者余采瀅／攝影
空污警報頻傳，霧霾除影響人體健康，對肌膚傷害也日漸嚴重。記者余采瀅／攝影
分享

空污警報頻傳，霧霾除影響人體健康，對肌膚傷害也日漸嚴重。靜宜大學化粧品產業研究發展中心執行長吳珮瑄表示，10年前，造成肌膚老化的成因，9成為荷爾蒙流失、膠原蛋白再生力降低等身體內在因素；1成才是污染、壓力、紫外線等外在因素，現在則相反，霧霾污染容易使肌膚出油長痘、老化及變黑。

吳珮瑄表示，霧霾主成分PM2.5，含有硫酸鹽、硝酸鹽、銨鹽等15種致癌成分，會透過呼吸系統，到達人體髮膚、並隨血液循環，影響身體健康。霧霾發生時，肌膚容易產生一氧化氮(NO.)、超氧化物(O2.)、過氧化氫(H2O2)、氫氧(OH.)等4種自由基，會攻擊酵素、脂質、膠原蛋白、彈力纖維及DNA，讓肌膚嚴重出油、細胞持續複製不健康的膠原蛋白分解酶。因膠原蛋白快速斷裂，肌膚會發炎，而刺激促黑激素分泌，導致變黑或長斑；也會呈現毛孔粗大、長痘痘、外油內乾、膚色不均、老化、過敏、濕疹，或異位性皮膚炎等問題。

如何對抗空污，加強肌膚保養？吳珮瑄說，首先加強修復角質屏障和保濕。肌膚的角質層，就像磚塊與水泥般保護肌膚，成為最外層屏障。角質細胞就像磚塊，會分泌天然保濕因子，肩負阻隔外界細菌、病毒、髒污及保濕等功能。

角質細胞間，則分布含有分子釘、膽固醇、脂肪酸、植物鞘氨醇等成分，像水泥般的「細胞間脂質」，填充在角質細胞空隙中，避免外界刺激與病源入侵。分子釘會隨年齡增長而大量減少，讓肌膚容易過敏，需減少使用酒精、香料、PABA及二苯甲酮等化學防曬劑。

吳珮瑄表示，保護肌膚免疫系統的警衛「蘭格罕氏細胞」，要重視防曬、避免長時間曬太陽；敏弱肌不要使用皂類、含SLS界面活性劑等強力去脂的洗臉產品，需避免礦物油、合成酯(如IPP、IPM)類等容易導致長痘痘的產品。最後，加強抗氧化保養，盡量選用複方成分，並注意產品新鮮度，才能保有健康的肌膚。

霧霾老化
小編拜託不想宣傳…………，因為_____________機票想要留著自己去

相關新聞

周子瑜愛用國貨！ 回韓拿台南萬通行李箱爆紅

2018-01-08 14:00

減開空調獲奬 旅館：客戶盡量集中1樓層

2018-01-08 15:58

DIY正夯 自己的蠟燭自己做

2018-01-08 15:50

金球獎紅毯染「黑」！男明星們帥不起來

2018-01-08 15:39

倫敦男裝周／論語、太極圖 周翔宇打造奇幻武俠夢

2018-01-08 15:17

女珠寶設計師 創作力爆發

2018-01-08 15:04

愛吃不愛健康？ 交友美食App下載率遠高於健康類

2018-01-08 10:31

優人物／曹興誠樂於心動 只為美與靈氣

2018-01-08 00:00

﻿優人物／曹興誠樂於從命 藏出小故宮

2018-01-08 00:00

乘著蒸汽火車 來一趟日光慢旅

2018-01-07 23:52

新光三越把點數價值極大化 20點就抽BMW好嗨

2018-01-07 20:38

夢幻午茶、愛心符碼 限量彩妝甜蜜登場

2018-01-07 16:34

調酒冠軍加持！ Seiko男表惹人心醉

2018-01-07 16:26

90後偶像竄起！ 笑納時尚品牌代言人

2018-01-07 15:28

君悅期間限定米其林套餐 一次吃到3大星廚拿手菜

2018-01-07 15:28

中華三菱開春ZINGER喜相逢專案起跑

2018-01-07 14:43

迎接農曆新年 狗狗造型飾品賣萌無極限

2018-01-07 14:33

創下全月客滿紅盤！國賓A CUT再推4大日本和牛

2018-01-07 14:22

朱鷺號三部曲 21世紀初最不能錯過的史詩小說

2018-01-07 13:32

搶親子市場 這家飯店牆壁隨你畫

2018-01-07 11:33

收起菜刀拿剪刀！超商搶攻覆熱即食品 微料理輕鬆上桌

2018-01-06 21:25

年度全民囤貨熱銷榜TOP 10　前3名你全都很常用

2018-01-06 19:20

2018鏡面漆光唇回歸！打造仙氣女神光暈美唇

2018-01-06 19:20

狗年開運！線上點燈、命理老師加持、實用風最夯

2018-01-06 19:19

周潤發也愛！連3年米其林肯定　香港「佳佳甜品」來台

2018-01-06 15:09

丼飯大賞／初冬暖心 就是這味

2018-01-06 13:26

時尚風味／日法牽手 混搭驚喜

2018-01-06 13:21

名店美食／牛排教父再出招 和牛三重奏 各自精彩

2018-01-06 13:17

影／去過日本鳥羽嗎？冬天也看得到海女表演

2018-01-06 13:15

親手布置 打造暖呼呼的家

2018-01-06 13:13

過年兩手空空怎拜訪親友？珍貴伴手禮來了

2018-01-06 10:51

除夕吃探索廚房加碼「龍蝦＋鮑魚」 還有現烤南極冰魚

2018-01-05 23:28

精品也有賣這些 真是大開眼界

2018-01-05 18:13

年菜預購好拚 通路各擁獨家牌

2018-01-05 18:10

網購年菜大戰開打 早鳥優惠下殺4折起

2018-01-05 18:05

內外兼備又時尚 人人都該擁有的精品級家電

2018-01-05 16:43

台灣「芋仔」 征服桃太郎、櫻花妹挑剔的嘴

2018-01-05 16:06

冬令食補＋SPA 文華東方「寵愛套餐」內外都好享受

2018-01-05 15:22

全聯集點玩出心得 一檔業績勝一年 商品愈貴愈愛換

2018-01-05 15:06
看更多

熱門文章

請喪假送外婆出殯 主管瘋狂連call：為什麼不回？

2018-01-08 11:01

冬天打雷將有異象發生？ 彭啟明：非異常

2018-01-08 08:17

跨年帶國二兒子出門玩兩天 公公寫臉書公開罵她

2018-01-08 11:25

唐綺陽本週星座運勢：白羊有升官運 魔羯成焦點

2018-01-08 07:52

周子瑜愛用國貨！ 回韓拿台南萬通行李箱爆紅

2018-01-08 14:00

茶飲外送被強制收1元塑膠袋費用 顧客氣炸

2018-01-08 11:41

低溫大雨特報齊發！ 吳德榮：三千公尺高山明有降雪機率

2018-01-08 06:20

本周惡寒來襲 周二到周四最凍

2018-01-07 23:52

入冬首波寒流來襲 凍到周六

2018-01-08 05:01

入冬首波寒流 氣象局：不僅冷還很持久

2018-01-08 10:07

紙袋較環保？ 環署：沒比塑膠袋好

2018-01-08 00:40

健保不給付維骨力等31項藥品 藥師憂藥價恐漲

2018-01-08 11:30

今日星座運勢／牡羊 事業運旺有貴人 新機會頻招手

2018-01-08 00:00

年薪少20萬換「想上班才上班」？ 網友求問怎麼選

2018-01-08 15:29

不願被貼標籤 失智老爸爸發病6年未就醫

2018-01-07 19:54

天空為限周塔羅(上)／處女座 最近身邊桃花旺

2018-01-08 09:24

黃春明罹癌後才服老 愛面子不拄拐杖

2018-01-07 19:24

天空為限周塔羅(下)／雙魚座 事業獨當一面 獲得肯定

2018-01-08 10:08

獨／失智共照中心發功！找到1800多名未就醫的失智長輩

2018-01-07 18:23

最強業配YouTuber是誰？ 第一名原來是「她」

2018-01-08 13:47

寒流午後南下 周三深夜到周五凌晨最冷

2018-01-08 16:13

影／鸚鵡跟定買菜婦人！ 警察用臉書幫牠找到家

2018-01-08 12:07

龍發堂病患全部移出 家屬：政府不知人間疾苦

2018-01-08 10:48

寒流來了洗燙水…溫差太大恐傷「心」

2018-01-07 23:52

台北有媲美北歐祕境 士林官邸旁近百株落羽松正美

2018-01-08 16:06

超美！ 太魯閣銀白色梅花隧道 猶如置身白雪中

2018-01-08 14:59

天冷需求量大！土雞大缺貨 至少漲到春節後

2018-01-08 10:09

金球獎紅毯染「黑」！男明星們帥不起來

2018-01-08 15:39

烏龍院攻陸點擊破億 敖幼祥宣布年捐百萬培育新生代

2018-01-08 14:30

黃春明最珍視的大獎 來自這二位讀者

2018-01-07 19:25

失智症政策綱領2.0出爐 拚8年內確診率提升至七成

2018-01-07 18:23

罕見冬雷 氣象局：鋒面和水氣營造條件

2018-01-08 11:28

寒流南下 境外汙染物明天又來啦！

2018-01-08 10:48

心臟肌瘤免開刀 中醫大成果分享世界

2018-01-08 13:10

動物園這群毛孩子 愈冷愈開心

2018-01-08 13:06

新光三越把點數價值極大化 20點就抽BMW好嗨

2018-01-07 20:38

她們的世界／袁朝露 繡出一座「永無島」

2018-01-08 06:00

龍發堂移出者半數健康差 衛福部決心全面移出

2018-01-08 10:10

賞梅不必到中北部 高雄六龜梅花大爆發

2018-01-08 15:36

氣候為何亂了套？ 全都怪暖化

2018-01-07 23:52
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top