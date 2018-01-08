倫敦男裝周／論語、太極圖 周翔宇打造奇幻武俠夢

2018-01-08 15:17 聯合報 記者 聯合報 記者 吳曉涵 ╱即時報導



2018秋冬倫敦男裝周開跑，大陸設計師周翔宇用一系列充滿中國風格的元素表達他的思鄉之情。而Astrid Andersen則是透過設計重現對八○年代倫敦流行文化的懷念與敬意。

周翔宇Xander Zhou本季可以說是將所有能與中國文化連結在一起的符碼和物品都帶進設計中，像是書法、太極八卦圖、猛虎與祥龍圖等等，它們出現在實穿的西裝外套、襯衫上，又或者用於點綴戲劇性十足的長袍和唐裝。設計師劉海榭（Percy Lau）更特別為這個系列打造了手工眼鏡，與外罩一層紗的斗笠和摺扇等單品一同展現出東方風格配件的魅力。而模特兒腳上的爪子更把周翔宇腦海中所描繪的奇幻武俠世界增添一股角色扮演的力道，充滿將想像化作現實的趣味，對應著服裝上不時出現的「子不語，怪力亂神」字樣，格外顯得幽默諷刺。