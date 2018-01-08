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倫敦男裝周／論語、太極圖 周翔宇打造奇幻武俠夢

2018-01-08 15:17聯合報 記者吳曉涵╱即時報導

2018秋冬倫敦男裝周開跑，大陸設計師周翔宇用一系列充滿中國風格的元素表達他的思鄉之情。而Astrid Andersen則是透過設計重現對八○年代倫敦流行文化的懷念與敬意。

周翔宇Xander Zhou本季可以說是將所有能與中國文化連結在一起的符碼和物品都帶進設計中，像是書法、太極八卦圖、猛虎與祥龍圖等等，它們出現在實穿的西裝外套、襯衫上，又或者用於點綴戲劇性十足的長袍和唐裝。設計師劉海榭（Percy Lau）更特別為這個系列打造了手工眼鏡，與外罩一層紗的斗笠和摺扇等單品一同展現出東方風格配件的魅力。而模特兒腳上的爪子更把周翔宇腦海中所描繪的奇幻武俠世界增添一股角色扮演的力道，充滿將想像化作現實的趣味，對應著服裝上不時出現的「子不語，怪力亂神」字樣，格外顯得幽默諷刺。

Astrid Andersen大玩混搭復古風，用設計向八○年代倫敦流行文化致敬。當時風靡青少年的Buffalo風格，透過混搭的羽絨外套和格紋襯衫、寬褲展現，再天外飛來一頂西部牛仔帽或是格紋面罩，傳遞極為強烈的反叛性格。不同面料相互組合後所呈現出的材質差異也以多層次搭配流露其魅力，隨著穿著者行走的動作更能展現獨特風格。

Astrid Andersen透過設計重現對八○年代倫敦流行文化的懷念與敬意。圖...
Astrid Andersen透過設計重現對八○年代倫敦流行文化的懷念與敬意。圖／摘自NowFashion
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周翔宇Xander Zhou本季可以說是將所有能與中國文化連結在一起的符碼和物品...
周翔宇Xander Zhou本季可以說是將所有能與中國文化連結在一起的符碼和物品都帶進設計中。圖／摘自微博
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周翔宇Xander Zhou以斗笠和長袍刻畫奇幻武俠夢。圖／摘自微博
周翔宇Xander Zhou以斗笠和長袍刻畫奇幻武俠夢。圖／摘自微博
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周翔宇Xander Zhou以斗笠和長袍刻畫奇幻武俠夢。圖／摘自微博
周翔宇Xander Zhou以斗笠和長袍刻畫奇幻武俠夢。圖／摘自微博
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Astrid Andersen不同面料相互組合後所呈現出的材質差異也以多層次搭配...
Astrid Andersen不同面料相互組合後所呈現出的材質差異也以多層次搭配流露其魅力。圖／摘自NowFashion
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周翔宇Xander Zhou本季可以說是將所有能與中國文化連結在一起的符碼和物品...
周翔宇Xander Zhou本季可以說是將所有能與中國文化連結在一起的符碼和物品都帶進設計中。圖／摘自微博
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Astrid Andersen透過設計重現對八○年代倫敦流行文化的懷念與敬意。圖...
Astrid Andersen透過設計重現對八○年代倫敦流行文化的懷念與敬意。圖／摘自NowFashion
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周翔宇Xander Zhou本季可以說是將所有能與中國文化連結在一起的符碼和物品...
周翔宇Xander Zhou本季可以說是將所有能與中國文化連結在一起的符碼和物品都帶進設計中。圖／摘自微博
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設計師劉海榭（Percy Lau）更特別為這個系列打造了手工眼鏡。圖／摘自微博
設計師劉海榭（Percy Lau）更特別為這個系列打造了手工眼鏡。圖／摘自微博
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倫敦西裝
小編拜託不想宣傳…………，因為_____________機票想要留著自己去

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