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女珠寶設計師 創作力爆發

2018-01-08 15:04聯合晚報 記者葉卉軒／台北報導

近來美女珠寶設計師創作力大爆發，除了Chara Wen珠寶品牌創辦人溫婉心（Rachel Wen）設計的「愛的禮物」系列作品，成為HKCF三十周年慈善晚宴當晚最高拍價的拍品外，原本也從事高級訂製珠寶的楊傳苓（Linda Yang），則推出輕珠寶配飾品牌GLY，以項鍊、耳環為主力商品。此外，由宸諾Weng collection執行長蔡佳宸（Fanny Tsai）所推出設計師輕珠寶品牌 -「byFanny」，繼於巴黎BIJORHCA國際珠寶展受到矚目後，也在台灣亮相了。

Chara Wen珠寶背後的故事，就是愛與祝福，也是一位母親送給女兒的一份愛的禮物。溫婉心在Chara Wen每件作品上都鑲有一顆心型紅寶石作為美好的印記，以愛與傳承的概念給予每位收藏家一份愛與祝福，收藏家們透過細細搜索找尋這顆心型紅寶石，也感受這份獨特的細膩，而這顆心型紅寶，猶如珠寶設計師珍貴的「愛的簽名式」。

以愛出發 創4大系列

Chara Wen珠寶品牌以「愛的禮物」系列為創作起點，開創「大地系列」、「Fashion Muse」及「經典系列」等四大系列，而這次在香港癌症基金會慈善餐舞會中，以70萬港幣拍出的20.33克拉獨特心型碧璽鑽石戒指，便是以禮物為發想並以立體絲帶雕塑纏繞心型紅色寶石呈現愛的禮物作品，其中心型紅色碧璽與每件作品內皆鑲嵌的心型紅寶，還兩相呼應出心心相印的特殊意涵。

品牌字母 背後有意義

GLY潮流配飾品牌創辦人楊傳苓也是位美女珠寶設計師，從特別訂製高級珠寶跨足到潮流配飾，楊傳苓表示，GLY這三個簡單的字母背後代表著深厚的意義「Glow in Love for Yourself！在愛裡為自己綻放光芒！」。楊傳苓並以GLY三個字母作為品牌LOGO和主要元素，開發一系列設計，包含：耳環、項鍊、戒指、手環等，搭配金屬白金色、黃金色及玫瑰金色，另有鑲嵌水鑽款式可選擇，充滿個性又帶點小奢華的飾品，適合在不同場合配戴。

以自己名字為品牌命名推出的設計師輕珠寶品牌 -「byFanny」，發跡於巴黎的BIJORHCA國際珠寶展，執行長蔡佳宸是台灣首位被受邀參展的珠寶設計師，同時在此之前，她也申請到國際歐盟與台灣的國際專利–密鑲扣環戒指，獨特的扣環設計，可以自由調整戒圍大小。

AR技術 推手機試戴

這次「byFanny」再推出獨家研發的水晶網布新結構，呈現MESH晶縷衣的多樣風貌，並且首度與新科技AR技術合作，推出手機App「試戴功能」，只要動動手，就可以在虛擬程式當中穿戴各種款式和顏色的珠寶，數十種的搭配組合，讓消費者不再侷限於櫃上的展示品，而能隨心所欲的自由搭配訂製專屬於自己的珠寶，可以休閒，也可以優雅。

這次蔡佳宸化身珠寶裁縫師，透過東方細膩的編織工藝交織，融合經典晶縷衣元素，並透過設計傳達手感的溫度，襯托每個人的獨特，展現自我風格。蔡佳宸並建議耳環可採撞色混搭的配戴方式，而不再被硬性規定要成雙成對，不妨依照個人喜好隨意搭配色彩和款式，創造屬於自己的獨特首飾，更可以隨著每天的心情挑選適合的顏色，享受自由選擇的樂趣，而全新推出的耳環新作品為「密鑲單色耳環」和「貓眼鑽球耳環」。

依喜好量身訂做

此外，蔡佳宸還採用高級訂製服量身訂做以及手工打版的概念，讓消費者可依照個人喜好以及需求，量身訂做首飾配件。透過byFanny獨家暗縫工法，結合皮革、水晶等異材質，使圖案更有彈性發揮，呈現晶縷衣的多樣貌，並以拼接不對稱圖案及大小設計，賦予耳環另一種美。

同時，蔡佳宸也將「重製設計」的品牌概念使用在這次新品的異材質重組結構，結合了貴金屬、皮革、珍珠以及晶瑩剔透的施華洛世奇水晶。

特別值得一特的是，這次蔡佳宸更大膽創新地在水晶表層塗上特殊塗料，賦予水晶獨一無二的色彩，呈現出前衛未來感。

Love Key系列。 GLY／提供
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GLY系列珠寶-手環。 GLY／提供
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幾何鏡射排列戒指-粉紅金。 byFanny／提供
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太空金屬質感MESH拼接耳環。 byFanny／提供
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pom pom晶透隕石典藏項鏈。 byFanny／提供
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心型碧璽鑽石戒指。 Chara Wen／提供
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梅花胸針。 Chara Wen／提供
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珠寶
小編拜託不想宣傳…………，因為_____________機票想要留著自己去

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