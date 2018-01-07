新光三越把點數價值極大化 20點就抽BMW好嗨

2018-01-07 20:38 聯合報 記者 聯合報 記者 江佩君 ╱即時報導



你是新光三越貴賓卡卡友嗎？快看看手邊是否還有點數在1月底到期前還沒用完，20點可能就讓你擁有一台BMW汽車或iPhone X。新光三越為回饋168萬貴賓卡友，首度大規模、整個一月份推出「貴賓卡點數盛典」活動，卡友憑點數20點即可抽價值180萬的BMW，以及40支iPhone X，另有總值2千萬、共超過70個品項的精選商品，讓卡友憑點數輕鬆帶回家。

新光三越2017年貴賓卡友高達168萬，去年超過7成營收由貴賓卡友貢獻，共發出點數5億點，在1月底點數到期前還有2億點未兌換。卡友已成新光三越營收主力來源，為感謝卡友，新光三越首度推出大型會員感謝活動，平時貴賓卡消費100元可集1點，每100點可折抵30元，現在20點就可抽BMW或iPhone X，讓點數價值極大化，也讓卡友開春試試好手氣。

而一月底前，每周依序推出時尚周、家庭周、生活周與美麗周，依不同主題推出精選好禮，第一周時尚周像是iPhone X、RIMOWA登機箱、ALLSAINTS側背包都吸引卡友手刀換購火速兌換一空。1月8日起至1月14日推出「家庭周」，像是LG手持無線吸塵器，以及電暖器、壁爐等適合入冬最冷的鋒面報到的精選家用品。

贈品也講求體驗，1月15日起至1月21日的「生活周」推出10萬點可兌換價值68,000元的中華航空台北倫敦雙人來回機票，COLEMAN隧道式露營帳最適合喜愛露營活動的卡友，以及A8戶外立體螺旋溜滑梯Weeeeee! Slide年度無限暢玩年券等。1月22日起至1月28日「美麗周」推出鉑金鑽戒、SK-II青春露、詩舒雅美容SPA饗宴等兌換禮。