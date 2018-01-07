夢幻午茶、愛心符碼 限量彩妝甜蜜登場

2018-01-07 16:34 聯合報 記者 聯合報 記者 吳曉涵 ╱即時報導



繽紛的配色總讓人聯想到充滿希望的春季，徐徐微風配上舒適的氣溫，最適合來個戶外野餐或是下午茶聚會。彩妝品牌蘭蔻全新推出「法式甜點綺想」限量春季彩妝，將法式茶點中的馬卡龍、水果軟糖、奶油糖霜蛋糕幻化為嶄新的彩妝品，打造甜蜜春日妝容。

蘭蔻彩妝研發團隊從法式甜點汲取靈感，將鮮明的甜點色彩透過不同質地、不同光澤感的演繹躍上臉部成為最搶眼的點綴。印有蘭蔻經典玫瑰「霜狀腮紅」變身馬卡龍，共有優雅的粉紅玫瑰及覆盆莓兩色。「慕斯亮顏雙效氣墊」結合兩種能帶來不同妝效的粉體色澤，用於底妝之前以達潤飾、提亮膚色效果。「棒棒糖眼彩筆」將巴黎的春季甜點化成眼部專屬眼彩棒棒糖，糖果色融入牛奶般的柔和感，霧面質地滑順顯色。「法式光燦指甲油」也推出薰衣草脆片、玫瑰奶昔及藍色棉花糖3種新色，以及包含細緻亮粉的繽紛糖霜亮甲油。

此外，蘭蔻官網限定販售的「糖彩10色眼影盤」則是擷取法式水果軟糖的甜蜜色彩組成10色眼影，其中包含5款虹彩色調、2款珠光色調以及3款超顯色霧面色彩，琳瑯滿目的色彩配上乳霜般粉質，再用精心打造的彩色雙頭眼影刷上妝，完全滿足浪漫少女心。

迎接情人節的到來，艾杜紗則以「心心相印」為主題，即將在2月推出限量「心心相印水潤唇筆」與「心心相印蜜頰彩」，打造充滿鍊愛能量的好氣色妝容。