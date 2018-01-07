中華三菱開春ZINGER喜相逢專案起跑

2018-01-07 14:43 聯合報 記者 聯合報 記者 陳威任 ╱即時報導



MITSUBISHI 中華三菱旗下國內商旅車一哥中華ZINGER推出智能生活版特仕車，推出智能生活版，展現商旅車智慧化的用車安全及行車舒適度獲得賞車民眾高度好評。為延續其優質口碑及滿足國內市場該級距客戶需求，中華三菱再加碼推出ZINGER喜相逢舊換新專案，針對特定商旅車舊車主如：FREECA/ZACE/SURF/INNOVA，於專案期間購入ZINGER，除享有原購車優惠外，再加贈家樂福禮券5,000元，活動即日起至本月底止。

中華ZINGER全新升級外觀、內裝、科技、便利四大賣點越級搶攻入門休旅客層。外觀新增車頂行李飾架，升級標配16吋鋁圈/輪胎搭配大型輪弧/側裙及個性車側飾條，內裝部分搭配內裝鈦銀飾板升級皮質方向盤、皮質排檔頭，加上高質感皮質座椅提供極佳座艙乘用舒適度，並首度搭載新穎科技的數位儀錶則是整合行車電腦(含瞬間油耗、平均油耗、剩餘里程、平均車速等功能)，數位儀表並提供競技、星空、海洋版3種主題切換及各有3畫面風格選擇。