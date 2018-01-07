創下全月客滿紅盤！國賓A CUT再推4大日本和牛

2018-01-07 14:22 聯合報 記者 聯合報 記者 魏妤庭 ╱即時報導



日本和牛熱潮持續延燒，台北國賓飯店旗下餐廳A CUT搭上此波風潮，引進4種日本和牛，包含松阪伊藤牧場的王女の貞、神戶牛、近江牛，以及日本中部岐阜縣的飛驒牛，讓饕客不用飛日本就能吃得到頂級和牛。

台北國賓飯店「億萬級牛排館」A CUT從去年12月改裝後重新開幕以來，受到不少饕客喜愛，甚至在當月就創下全月客滿記錄，同時還出書「熟成聖經」，分享外場服務團對這10年來的歷程。

向來主打牛排的A CUT，除了有美澳頂級牛肉外，近來也搭上日本和牛潮，推出日本和牛長勝軍系列和牛，像是日本3大和牛中的近江牛、神戶牛，還有日本三重縣伊藤牧場的王女の貞，以及日本中部的飛驒市生產的飛驒牛。

其中，伊藤牧場的王女の貞為但馬牛種，用豆腐、稻米、稻草、皮酒釀為主食，飼養期間每隻牛都有自己的臥室，還設定舒適溫度，平常聽音樂，甚至用燒酒來給牛隻按摩改善毛色。如此飼養出來的牛隻，其脂肪熔點只有17度C，肉質特別柔軟且油花細膩，入口即化。