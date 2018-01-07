最佳造型單品！HUBLOT「戴」出時髦度假風

2018-01-07 14:12 聯合報 記者 聯合報 記者 曾智緯 ╱即時報導



為了迎接將到來的中國新年假期，宇舶表（HUBLOT）特別針對時髦的消費者們，推出多款擁有繽紛色彩和大表徑的系列腕表，以供不同度假風格搭配，同時也不失為西洋情人節時的贈禮好選擇。

融合了中東人文色彩與奢華魅力的杜拜，是不少人近年旅行的首選地，與之搭配的表款也就必然有著耀眼特色。HUBLOT首推Big Bang Unico皇金鑽圈腕表與Big Bang One Click皇金滿鑽腕表，獻給時髦的男、女，這兩款腕表都採用了品牌獨家的King Gold材質表殼，加上鑽石點綴於表圈及表耳，讓人難以忽視。不可錯過的還有專利One Click快拆式表帶設計，能方便消費者自行隨不同場合更換來搭配造型，最適合想要一表多用的人。