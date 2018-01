最佳造型單品!HUBLOT「戴」出時髦度假風

2018-01-07 14:12 聯合報 記者 聯合報 記者 曾智緯 ╱即時報導



為了迎接將到來的中國新年假期,宇舶表(HUBLOT)特別針對時髦的消費者們,推出多款擁有繽紛色彩和大表徑的系列腕表,以供不同度假風格搭配,同時也不失為西洋情人節時的贈禮好選擇。

融合了中東人文色彩與奢華魅力的杜拜,是不少人近年旅行的首選地,與之搭配的表款也就必然有著耀眼特色。HUBLOT首推Big Bang Unico皇金鑽圈腕表與Big Bang One Click皇金滿鑽腕表,獻給時髦的男、女,這兩款腕表都採用了品牌獨家的King Gold材質表殼,加上鑽石點綴於表圈及表耳,讓人難以忽視。不可錯過的還有專利One Click快拆式表帶設計,能方便消費者自行隨不同場合更換來搭配造型,最適合想要一表多用的人。