最佳造型單品！HUBLOT「戴」出時髦度假風
為了迎接將到來的中國新年假期，宇舶表（HUBLOT）特別針對時髦的消費者們，推出多款擁有繽紛色彩和大表徑的系列腕表，以供不同度假風格搭配，同時也不失為西洋情人節時的贈禮好選擇。
融合了中東人文色彩與奢華魅力的杜拜，是不少人近年旅行的首選地，與之搭配的表款也就必然有著耀眼特色。HUBLOT首推Big Bang Unico皇金鑽圈腕表與Big Bang One Click皇金滿鑽腕表，獻給時髦的男、女，這兩款腕表都採用了品牌獨家的King Gold材質表殼，加上鑽石點綴於表圈及表耳，讓人難以忽視。不可錯過的還有專利One Click快拆式表帶設計，能方便消費者自行隨不同場合更換來搭配造型，最適合想要一表多用的人。
而海島度假一直也是國人出遊時的熱門選項，結合義大利頂級布料的Big Bang系列丹寧陶瓷黑鑽腕表和精鋼腕表，就是身穿輕鬆的T恤或是性感的比基尼時的最佳造型單品。丹寧材質從表盤一直延伸到表帶上，傳遞出濃厚的悠閒氛圍，而女表採用陶瓷表殼加上黑鑽裝飾，不減女性獨有的浪漫感。另外，造型達人則不會錯過，HUBLOT的Spirit of Big Bang系列全黑耀眼黃腕表及Spirit of Big Bang系列粉紅月相鈦金屬腕表，繽紛色彩的外觀加上經典酒桶型表殼，極具個人風格又不失時尚感。
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