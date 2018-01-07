親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝
讚‧好物

管中閔：台大師資老化問題嚴重 未來恐淪搶二流師資

林心如新戲沾「台獨」 中國大陸廣電總局傳勒令下架

朱鷺號三部曲 21世紀初最不能錯過的史詩小說

2018-01-07 13:32聯合報 記者何定照╱即時報導

新南向口號熱喊方歇，國人對南向的內在價值仍然認識有限。印度裔作家艾米塔‧葛旭史詩小說《朱鷺號三部曲》，第二部《煙籠河》近月出版（聯經），以來自南亞的視角，重新審視19世紀末的鴉片戰爭，範圍廣及從印度到中國的浩瀚地海，展現對當時各國及國際間階級、種族、宗教、性別、貿易、文化乃至利益衝突的觀察與批判，給予台人全新視野。

全部曲由第一部曲《罌粟海》起始，曾獲多項文學獎的葛旭，沒被身為牛津大學社會人類學博士的浩瀚知識絆住，一開頭就以幾乎是魔幻寫實的場景，引領讀者進入陌生的1839年印度。藉由位居種姓制度下層的女主角之一幾乎慘死與之後的私奔，葛旭讓讀者看到印度種姓制度與女性地位的殘酷現實，也目睹時遭英國統治的印度在這場國際鴉片貿易中，被剝削最嚴重的底層鴉片農工處境。

在印度女主角外，葛旭巧手鋪陳出位居種姓制度上階層的印度王爺、熱愛植物學的英國女孩、夢想航海的黑白混血船員、英國船公司老闆等軸線，藉由複雜角色間的殖民爭鬥、階級衝突、浪漫愛情、性別之戰，讓讀者隨著這些為了不同目的上了朱鷺號的人們，共赴這趟閱讀趣味與刺激不輸動畫《航海王》的大航海旅程。

然而不論航海情懷再怎麼壯闊，朱鷺號先載移工與罪犯、後載鴉片的使命，讓它的命運注定沉重，這在二部曲《煙籠河》直接具現。跳脫首部曲主要在印度與印度洋的故事背景、以及幾乎具寶萊塢逗趣喜感的青春愛情軸線，《煙籠河》場景設定國際商人搶食鴉片大餅的廣州。難得的是，葛旭以博學用功與人味情節，讓很可能陷於無趣的刻板歷史變得活靈活現，宛如在眼前立體上演。

從想搶最後一杯鴉片羹的印度鴉片商及其中國情婦、他們的混血私生子、流落為鴉片商英文秘書的印度王爺、以自由貿易是上帝恩賜之名合理化傾銷鴉片的英商、或貪婪或清高的中國官方，到追尋東方植物的英國女孩與其老師、熱愛廣州繪畫與容許同性戀風氣的印度未出櫃男同志甚至林則徐，葛旭都舉重若輕，生動呈現大戰前多元種族、語言、文化匯聚的廣州，以及代表不同利益／勢力的面貌。

在大格局的全面描摩外，葛旭同樣讓人驚嘆的是，對每一故事場景的細筆勾勒。不論是鴉片的培養與製作、多達十幾個種族的船工隊與運作、各國飲食差異、西方人的東方植物熱、廣州風行一時的複製畫室、各國商人及移工傭兵在廣州的生活與爭戰，葛旭都做足功課，讓小說因為細節顯得更可信，對多種語言的掌握尤令人嘆為觀止。他的浩瀚知識，固然來自人類學背景與勤學；但能將枯燥知識寫得活色生香甚至通俗，這又是罕見的出色才能。

由於是史詩小說，書中人物也多有所本。葛旭發揮學者精神，研究大量歷史紀錄乃至報刊，不少對話甚至出自當年英文報刊所載。故事場景方面，除了對廣州的生動描繪，書中對香港也多有著墨，甚至出現台灣，相關歷史描繪都讓人讀來驚喜萬分。

綜讀《罌粟海》、《煙籠河》，宛如捧讀綜合中國與印度特色的卷軸式織錦畫，每一細節都栩栩如生、環環相扣，全貌則隨著卷軸徐徐展現，顯然早經精心規畫，凸顯葛旭同時能精準掌握大局與細節的超凡控制能力。如此著眼大器、下筆細膩，兼顧獨特觀點、歷史真實與情節趣味的史詩，堪稱21世紀初最不能錯過的小說之一。

朱鷺號三部曲之二。提供／聯經出版
朱鷺號三部曲之二。提供／聯經出版
分享
朱鷺號三部曲之一。提供／聯經出版
朱鷺號三部曲之一。提供／聯經出版
分享

印度英國愛情

相關新聞

90後偶像竄起！ 笑納時尚品牌代言人

2018-01-07 15:28

君悅期間限定米其林套餐 一次吃到3大星廚拿手菜

2018-01-07 15:28

中華三菱開春ZINGER喜相逢專案起跑

2018-01-07 14:43

迎接農曆新年 狗狗造型飾品賣萌無極限

2018-01-07 14:33

創下全月客滿紅盤！國賓A CUT再推4大日本和牛

2018-01-07 14:22

搶親子市場 這家飯店牆壁隨你畫

2018-01-07 11:33

收起菜刀拿剪刀！超商搶攻覆熱即食品 微料理輕鬆上桌

2018-01-06 21:25

年度全民囤貨熱銷榜TOP 10　前3名你全都很常用

2018-01-06 19:20

2018鏡面漆光唇回歸！打造仙氣女神光暈美唇

2018-01-06 19:20

狗年開運！線上點燈、命理老師加持、實用風最夯

2018-01-06 19:19

周潤發也愛！連3年米其林肯定　香港「佳佳甜品」來台

2018-01-06 15:09

丼飯大賞／初冬暖心 就是這味

2018-01-06 13:26

時尚風味／日法牽手 混搭驚喜

2018-01-06 13:21

名店美食／牛排教父再出招 和牛三重奏 各自精彩

2018-01-06 13:17

影／去過日本鳥羽嗎？冬天也看得到海女表演

2018-01-06 13:15

親手布置 打造暖呼呼的家

2018-01-06 13:13

過年兩手空空怎拜訪親友？珍貴伴手禮來了

2018-01-06 10:51

除夕吃探索廚房加碼「龍蝦＋鮑魚」 還有現烤南極冰魚

2018-01-05 23:28

精品也有賣這些 真是大開眼界

2018-01-05 18:13

年菜預購好拚 通路各擁獨家牌

2018-01-05 18:10

網購年菜大戰開打 早鳥優惠下殺4折起

2018-01-05 18:05

內外兼備又時尚 人人都該擁有的精品級家電

2018-01-05 16:43

台灣「芋仔」 征服桃太郎、櫻花妹挑剔的嘴

2018-01-05 16:06

冬令食補＋SPA 文華東方「寵愛套餐」內外都好享受

2018-01-05 15:22

全聯集點玩出心得 一檔業績勝一年 商品愈貴愈愛換

2018-01-05 15:06

感恩回饋特賣 床寢、居家用品 下殺優惠1折起

2018-01-05 14:19

挑戰百萬量換購潮 全聯推英國名廚餐廚用品

2018-01-05 12:34

udn買東西閃購活動登場 香奈兒長夾史上最低價

2018-01-05 12:02

新口味！ 全家夯番薯變霜淇淋 一張照片讓網友笑翻

2018-01-05 11:08

墾丁泊逸酒店熄燈 總監：陸客銳減+一例一休

2018-01-05 10:41

國泰醫院餐廳的神秘冰箱 設置動機好感人

2018-01-05 10:34

吳速玲最怕髮線往後退 寶貝飄逸長髮有一套

2018-01-04 19:49

KKBOX風雲榜眾星雲集 新歌即時榜新功能炒熱話題

2018-01-04 19:43

新光三越點數超好用 卡友手刀換購的時尚精品是這些

2018-01-04 19:03

用年終入門精品 精打細算好投資

2018-01-04 18:55

外帶年菜買氣火熱 萬元烤和牛2周就賣完

2018-01-04 18:42

國產機車龍頭促銷 入主KYMCO指定大羊可享海陸豪華之旅

2018-01-04 18:26

嘗一口「亞米‧海因」狂想滋味 飯店推藝術下午茶

2018-01-04 18:10

紅毯零失誤 潔西卡崔斯坦巧穿GIVENCHY

2018-01-04 18:00
看更多

熱門文章

氣象專家示警！台灣恐出現極寒冷天氣

2018-01-07 07:00

夜市鳥蛋便宜又美味 但你知道哪裡來的嗎?

2018-01-07 08:00

雨襲北台！週一起氣溫溜滑梯 最低下探7度

2018-01-06 20:04

殺破狼周運勢／金牛戀情如履薄冰 巨蟹職場上恐傳八卦

2018-01-07 00:00

快去加油！本周油價可能調漲 推升至3年高點

2018-01-07 06:08

全台13縣市大雨特報！明午後氣溫溜滑梯陡降

2018-01-07 06:19

影／好消息！寶二水庫人工增雨 三天累積200萬噸水

2018-01-07 11:57

直播拍賣食品好便宜？小心誤觸食安地雷

2018-01-06 20:11

天氣溼冷 家裡老人有這些情形該提高警覺

2018-01-07 12:32

大腸癌第四期堅不開刀 中醫助他再活12年

2018-01-07 13:56

香蕉是好水果，但減肥的人該不該吃？

2018-01-06 17:31

彰縣文史界搶救 鹿港龍舟賽始祖船只有龍頭完整

2018-01-06 21:56

冷吱吱！ 周一起氣溫溜滑梯 下探7度

2018-01-06 23:54

連日雨讓空汙解除且減緩水荒 氣象專家叫好

2018-01-07 08:51

年度全民囤貨熱銷榜TOP 10　前3名你全都很常用

2018-01-06 19:20

異常極端冬季冰風暴 賈新興點出關鍵原因

2018-01-07 06:38

明下午寒流來襲 低溫僅7度

2018-01-07 13:31

今日星座運勢／金牛 多接觸大自然 社交與學習運佳

2018-01-07 00:00

日月潭8區擬禁釣 最高罰百萬 釣客抗議

2018-01-07 12:41

爐火快炒鱔魚麵聞名 店家靠的是65年老灶

2018-01-07 14:45

健康的人未必要檢測基因 醫師建議這群人才須考慮

2018-01-06 19:44

明午後寒流南下氣溫驟降 空曠地區低溫下探7度

2018-01-07 11:01

雨一直下到周二 明晚由北往南變冷

2018-01-07 10:10

親近文字 張大春連結人生經驗說文解字

2018-01-06 19:19

日月潭禁釣？日管處：湖岸仍可垂釣

2018-01-07 12:49

寒流來襲怎護心？醫：保暖、不洗高溫熱水澡

2018-01-07 14:16

全台降雨 13縣市大雨特報

2018-01-07 08:15

氣象局持續發布大雨特報 雨下不停、強風也來

2018-01-07 15:36

影／油價連4漲 本周汽、柴油再漲2角

2018-01-07 13:23

2018鏡面漆光唇回歸！打造仙氣女神光暈美唇

2018-01-06 19:20

收起菜刀拿剪刀！超商搶攻覆熱即食品 微料理輕鬆上桌

2018-01-06 21:25

大雨特報！台中以北慎防大雨

2018-01-07 10:37

真的好康？直播賣食品 抽查違規率竟百分百

2018-01-06 23:43

8日氣溫溜滑梯 9至12日低溫探7度

2018-01-07 08:49

創下全月客滿紅盤！國賓A CUT再推4大日本和牛

2018-01-07 14:22

狗年開運！線上點燈、命理老師加持、實用風最夯

2018-01-06 19:19

你熔岩系？軟綿綿「雲朵厚多士」藏半熟蛋切開流漿

2018-01-07 14:22

黑面琵鷺魚塭落難 這群人熱心搶救

2018-01-07 12:32

搶親子市場 這家飯店牆壁隨你畫

2018-01-07 11:33

朱鷺號三部曲 21世紀初最不能錯過的史詩小說

2018-01-07 13:32
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top