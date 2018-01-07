朱鷺號三部曲 21世紀初最不能錯過的史詩小說

2018-01-07 13:32 聯合報 記者 聯合報 記者 何定照 ╱即時報導



新南向口號熱喊方歇，國人對南向的內在價值仍然認識有限。印度裔作家艾米塔‧葛旭史詩小說《朱鷺號三部曲》，第二部《煙籠河》近月出版（聯經），以來自南亞的視角，重新審視19世紀末的鴉片戰爭，範圍廣及從印度到中國的浩瀚地海，展現對當時各國及國際間階級、種族、宗教、性別、貿易、文化乃至利益衝突的觀察與批判，給予台人全新視野。

全部曲由第一部曲《罌粟海》起始，曾獲多項文學獎的葛旭，沒被身為牛津大學社會人類學博士的浩瀚知識絆住，一開頭就以幾乎是魔幻寫實的場景，引領讀者進入陌生的1839年印度。藉由位居種姓制度下層的女主角之一幾乎慘死與之後的私奔，葛旭讓讀者看到印度種姓制度與女性地位的殘酷現實，也目睹時遭英國統治的印度在這場國際鴉片貿易中，被剝削最嚴重的底層鴉片農工處境。

在印度女主角外，葛旭巧手鋪陳出位居種姓制度上階層的印度王爺、熱愛植物學的英國女孩、夢想航海的黑白混血船員、英國船公司老闆等軸線，藉由複雜角色間的殖民爭鬥、階級衝突、浪漫愛情、性別之戰，讓讀者隨著這些為了不同目的上了朱鷺號的人們，共赴這趟閱讀趣味與刺激不輸動畫《航海王》的大航海旅程。

然而不論航海情懷再怎麼壯闊，朱鷺號先載移工與罪犯、後載鴉片的使命，讓它的命運注定沉重，這在二部曲《煙籠河》直接具現。跳脫首部曲主要在印度與印度洋的故事背景、以及幾乎具寶萊塢逗趣喜感的青春愛情軸線，《煙籠河》場景設定國際商人搶食鴉片大餅的廣州。難得的是，葛旭以博學用功與人味情節，讓很可能陷於無趣的刻板歷史變得活靈活現，宛如在眼前立體上演。

從想搶最後一杯鴉片羹的印度鴉片商及其中國情婦、他們的混血私生子、流落為鴉片商英文秘書的印度王爺、以自由貿易是上帝恩賜之名合理化傾銷鴉片的英商、或貪婪或清高的中國官方，到追尋東方植物的英國女孩與其老師、熱愛廣州繪畫與容許同性戀風氣的印度未出櫃男同志甚至林則徐，葛旭都舉重若輕，生動呈現大戰前多元種族、語言、文化匯聚的廣州，以及代表不同利益／勢力的面貌。

在大格局的全面描摩外，葛旭同樣讓人驚嘆的是，對每一故事場景的細筆勾勒。不論是鴉片的培養與製作、多達十幾個種族的船工隊與運作、各國飲食差異、西方人的東方植物熱、廣州風行一時的複製畫室、各國商人及移工傭兵在廣州的生活與爭戰，葛旭都做足功課，讓小說因為細節顯得更可信，對多種語言的掌握尤令人嘆為觀止。他的浩瀚知識，固然來自人類學背景與勤學；但能將枯燥知識寫得活色生香甚至通俗，這又是罕見的出色才能。

由於是史詩小說，書中人物也多有所本。葛旭發揮學者精神，研究大量歷史紀錄乃至報刊，不少對話甚至出自當年英文報刊所載。故事場景方面，除了對廣州的生動描繪，書中對香港也多有著墨，甚至出現台灣，相關歷史描繪都讓人讀來驚喜萬分。