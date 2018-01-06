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上課玩ＶＲ、真人大富翁 金甌多元課程比創意　

2018-01-06 22:55聯合報 記者張錦弘╱即時報導

明年上路的12年國教新課綱強調減少必修、增加多元選修課程，協助學生探索性向，金甌女中這學年因此開設24門特色多元選修課程，從日式茶道、飲料調製、到會展達人等，還與業者合作研發真人版大富翁遊戲，邊玩邊走讀在地文史，學生還可體驗最新的AR/VR互動科技。

金甌女中昨天下午舉行特色多元選修課程成果發表會，與業界著名文旅科技產業Travel2local共同創發「康青龍大富翁」，融入台北市著名旅遊文創商圈及人文街區的康青龍(永康街、青田街、龍泉街)街區，並以故事挖掘導覽教學的方式，讓學生跑關，邊玩邊學歷史故事。

康青龍大富翁從站點內容設計、創意思考繪畫，都由三個班的學生完成，包括「起點金甌女生」、「中正紀念堂」、「機會」、「命運」、「代表吉詳物」等關卡，進行班級闖關大對抗。

Travel2local執行長尤銓駿說，與一般大富翁遊戲之不同，在於融入美食、日式老屋、宗教、公園等關卡，更進一步將「康青龍大富翁」升級搭配故事挖掘師、設計思考課程與AR/VR互動導覽平台，讓學生在教室也能輕鬆體驗旅遊科技所提供身歷其境的新感受。

金甌校長王維民表示，國際化，科技化，在地化是金甌女中之學校願景及課程發展方向。為落實新課綱精神，在國際化方面，金甌女中開設了日、韓、法、德、西、泰、越、緬等八國第二外語課程，全面提升學子全球移動力；自106學年度起，更開設了包含文化力，創意力、資訊力、表達力等24門特色多元選修課程，由校內老師，業界及科大教師創意發想，並結合AR/VR影音科技與社區商圈及街區豐富之文史資源，致力於拓展學生視野，培養學生多元及跨域之能力。

金甌學生在多元特色課程成果發表會上體驗VR科技。圖／金甌女中提供
金甌學生在多元特色課程成果發表會上體驗VR科技。圖／金甌女中提供
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金甌開設日式茶道課程，學生穿和服體驗茶道的魅力。圖／金甌女中提供
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金甌女中昨天下午舉行特色多元選修課程成果發表會。圖／金甌女中提供
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金甌女中在特色多元選修課程成果發表會上，由學生示範玩「康青龍大富翁」。圖／金甌女...
金甌女中在特色多元選修課程成果發表會上，由學生示範玩「康青龍大富翁」。圖／金甌女中提供
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