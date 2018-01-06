收起菜刀拿剪刀！超商搶攻覆熱即食品 微料理輕鬆上桌

2018-01-06 21:25 聯合報 記者 聯合報 記者 王韶憶 ╱即時報導



因應人口變化加上自煮風潮盛起，超商、超市業者為迎合小家庭、類單身族生鮮料理需求，瞄準「剪刀經濟學」，以一刀剪開就能覆熱且美味即食的料理、菜餚，成為接下來進攻的市場。

現代人生活忙碌，沒有太多時間備菜，東方線上調查顯示，近6成民眾在開伙型態上，傾向半加工的烹煮，例如購買半成品加入青菜、蛋等配料，也有不少人會直接選擇現成覆熱食品回家微波。經濟部也指出，台灣冷凍調理食品2016年產值達237億元，年成長8％。

全家便利商店便陸續展開超市機能店，主打覆熱即食、簡易半成品菜餚，一頓晚餐，三菜一湯20分鐘內搞定，要民眾「收起菜刀，拿出剪刀」，簡單煮微料理就上桌。像是先前曾推出的菜餚類商品自有品牌Family Mart Collection（FMC）糖醋排骨、三杯雞、拆袋就能食用的水果玉米、水果玉米筍等，都頗受歡迎。而精進版商品，好比彩椒雞丁、客家小炒、家常炒豆干料理材料包，只需剪開包裝，依照步驟拌炒，免清洗、免沾手、免調味就能上菜。

全家鮮食部部長黃正田指出，每3個購買FMC冷凍即食食品的消費者，就有1人會選擇菜餚類商品，而菜餚在周末更會比平日增加2至3成銷量。全家也分析，超市機能店顧客的生鮮購物客單價達200多元，是全店平均客單價的3倍之多，未來將持續擴展店數。

7-ELEVEN也發現，消費者對於冷凍食品的採買習慣，從配菜延伸到正餐結構，像是自有品牌iseLect的個人化冷凍品，從簡單的單品延伸到主題式的居酒屋概念，開發專賣店等級的配搭性商品，如醬燒雞腿肉、雞軟骨串燒、日式唐揚雞。進入秋冬後，因應口味改變，也強化具飽足感的主食結構，端出智利銀鮭拌飯、日式烏龍麵。

7-ELEVEN表示，銷售過程發現，國人對於冷凍品的要求重視適量消費、方便購買、一次多樣、品保安心，因此從肉品、蔬菜、米麵食以適量包裝、結構多元等優勢，吸引消費者到店採買成為加菜首選之一，目前已帶動去年iseLect冷凍品業績成長10%。