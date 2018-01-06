2018鏡面漆光唇回歸！打造仙氣女神光暈美唇

2018-01-06 19:20 聯合報 記者 聯合報 記者 陳立儀 ╱即時報導



唇彩潮流總是來來去去，2018年開春又有品牌宣告鏡面漆光唇強勢回歸，巴黎萊雅推出開架第一支3D唇釉感的絕對情迷鏡面唇膏，強調滋潤與光澤感的FASIO太陽之吻持色口紅也推出8款新色，另外還有INTEGRATE輕染潤唇采筆限定色、heme星鑽糖心潤唇膏、艾杜紗心心相印水潤唇筆，為雙唇妝點水潤質感。

巴黎萊雅絕對情迷鏡面唇膏去年10月於韓國搶先上市，邀請擁有性感長腿的前WONDER GIRLS成員宣美代言，並移師巴黎拍攝絕美形象照，在社群網路引爆瘋傳與討論，尤其宣美示範色＃911鎂光燈聚焦、＃908袖口唇印更是熱賣，今年1月全系列13色在台灣上市，比韓國更多了3色，包括大勢的玫瑰色系、裸粉色系、苺果色系、橘色系、酒紅色系等。

擁有銀色馬賽克風格時尚造型的巴黎萊雅絕對情迷鏡面唇膏，擁有6倍純色訂製唇膏經典的保濕因子和漆光高顯色粒子，3D鏡面聚光科技保留唇膏的輕盈滑順，接觸雙唇即化為霜狀質地，綻放亮澤漆光。

FASIO太陽之吻持色口紅添加潤澤膠囊，會因嘴唇的摩擦綻開，漸漸釋放保養成分，展現滋潤與光澤感，全新8色從清新甜美色系、自然裸妝色系、氣質優雅色系到近年流的自然土色系、氣勢酒紅色系都有。