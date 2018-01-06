年度全民囤貨熱銷榜TOP 10 前3名你全都很常用

2018-01-06 19:20 聯合報 記者 聯合報 記者 陳立儀 ╱即時報導



網購什麼都賣、網友什麼都買，但是賣得最好的始終都是最平凡常見的民生日用品。PChome24h購物首度公布「年度全民囤貨熱銷榜TOP 10」，日用品就占據排行榜的7個席次，全民囤貨的3大指標為牙線棒、衛生紙與洗衣精；零食則是另一個囤貨焦點，包括卡迪那95℃薯條鹽味、義美巧克力酥片量販包、老楊鹹蛋黃餅皆上榜。

近年來由於消費者購物行為大幅轉變，快速民生消費品（FastMoving Consumer Goods，FMCG）於網路銷售的占比不斷攀升，根據Kantar Worldpanel去年發表的快速民生消費品於電商市場的未來發展報告顯示，全球民生消費品網路銷售成長率達26%，台灣的成長率更高達36%，可以看出台灣消費者網購民生消費品的需求急速增長。

快速民生消費品霸佔「2017全民囤貨熱銷榜TOP 10」的全部品項，因為民生消費品具有消耗快速、需求即時的特性，加上網購免出門、免搬運、快速到貨的便利性，使得消費場域從實體的超市、量販店明顯轉移至網路平台，消費者偏好於網路購買量販包裝、箱購規格，形成囤貨趨勢。

PChome24h購物表示，2017年快速民生消費品銷售相較2014年的成長幅度高達80%，顯示高回購率的快速民生消費品近來已穩坐網購年度最夯熱銷品，並成為網購市場的主要成長動能。

在「2017全民囤貨熱銷榜TOP 10」排行榜中，3M細滑牙線棒超值量販包在雙11最殺折扣的促動下，創下每4秒就可賣出1包、年銷數千萬支的驚人紀錄。箱購規格為主的衛生紙，年銷量突破5,000萬包，箱購比例占整體銷量85%，推疊起來相當於超過19,685座台北101，其中一包僅要8元的蒲公英­環保抽取式衛生紙為年度最夯。在雙12單日狂銷上萬件的洗衣精，則以環保又經濟的補充包為採購主流，占整體洗衣精銷量的5成。