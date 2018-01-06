狗年開運！線上點燈、命理老師加持、實用風最夯

2018-01-06 19:19 聯合報 記者 聯合報 記者 陳立儀 ╱即時報導



每逢農曆春節前夕，就到了開運商品的銷售旺季，從隨身的開運飾品到居家風水擺飾都很熱銷，近年開運商機走向e化、實用風、命理專家推薦加持等3大趨勢，尤其線上點燈的業績更是年年刷新紀錄。

momo購物網表示，景氣低迷更加推動開運商品的銷售，除了傳統開運擺飾、紅內褲之外，今年開運商品大走實用風，像是隨身開運的招財錢包、高雅的繡花絲巾披肩、扭轉乾坤的時尚腕表等，居家開運商品則有寢具組、風水畫等。

「e化」則以線上點燈最具代表性，momo購物網線上點燈數去年就熱銷上萬盞，今年可望再攀新高，momo購物網也設置「星座vs.生肖」運勢解析專區，提供消費者開運參考。即日起momo推出獨家開運好禮，消費滿888元送烘爐地金箔鑰匙、滿1,288元送7-11百元禮券等限量好康，預估今年開運商品銷售將成長破5成。

momo電視購物即日起至1月28日推出「行運旺翻天」活動，活動期間天天登入App就有機會領取到7.5折、300元、500元折價券，周周消費還可參加登記抽momo TV開運黃金3錢。