親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝
讚‧好物

狗年開運！線上點燈、命理老師加持、實用風最夯

2018-01-06 19:19聯合報 記者陳立儀╱即時報導

每逢農曆春節前夕，就到了開運商品的銷售旺季，從隨身的開運飾品到居家風水擺飾都很熱銷，近年開運商機走向e化、實用風、命理專家推薦加持等3大趨勢，尤其線上點燈的業績更是年年刷新紀錄。

momo購物網表示，景氣低迷更加推動開運商品的銷售，除了傳統開運擺飾、紅內褲之外，今年開運商品大走實用風，像是隨身開運的招財錢包、高雅的繡花絲巾披肩、扭轉乾坤的時尚腕表等，居家開運商品則有寢具組、風水畫等。

「e化」則以線上點燈最具代表性，momo購物網線上點燈數去年就熱銷上萬盞，今年可望再攀新高，momo購物網也設置「星座vs.生肖」運勢解析專區，提供消費者開運參考。即日起momo推出獨家開運好禮，消費滿888元送烘爐地金箔鑰匙、滿1,288元送7-11百元禮券等限量好康，預估今年開運商品銷售將成長破5成。

momo電視購物即日起至1月28日推出「行運旺翻天」活動，活動期間天天登入App就有機會領取到7.5折、300元、500元折價券，周周消費還可參加登記抽momo TV開運黃金3錢。

博客來即日起至1月31日推出新年第一檔全館大型活動「博客來黃金月」，搶攻年節商機，祭出全館1折起、限時限量整點開賣等優惠，品牌日再加碼全館消費滿1,200元送100元E-Coupon，也推薦多款狗年吉祥開運商品，像是台灣設計品牌FUN II好狗運紅包禮袋、GFSD華麗璀璨水鑽狗兒系列萬用紅包袋、A1寶石招財開運晶鑽水晶手鍊等。

GFSD璀璨萬用紅包袋，6.6折特價590元。圖／博客來提供
GFSD璀璨萬用紅包袋，6.6折特價590元。圖／博客來提供
分享
水龍吟旭日東升開運招財風水畫，折扣價990元。圖／momo購物網提供
水龍吟旭日東升開運招財風水畫，折扣價990元。圖／momo購物網提供
分享
命運好好玩李玉珮三合富貴女王紅財褲超值4件組，折扣價990元。圖／momo購物網...
命運好好玩李玉珮三合富貴女王紅財褲超值4件組，折扣價990元。圖／momo購物網提供
分享
FUN ll好狗運紅包禮袋，售價188元。圖／博客來提供
FUN ll好狗運紅包禮袋，售價188元。圖／博客來提供
分享
命運好好玩林霖進財滿願金貔貅擺件組，送8大旺運風水羅盤，促銷價1,990元。圖／...
命運好好玩林霖進財滿願金貔貅擺件組，送8大旺運風水羅盤，促銷價1,990元。圖／momo購物網提供
分享
momo購物網推出開運商品消費滿888元送烘爐地金箔鑰匙、滿1,288元送7-1...
momo購物網推出開運商品消費滿888元送烘爐地金箔鑰匙、滿1,288元送7-11百元禮券等限量好康。圖／momo購物網提供
分享
A1寶石招財開運晶鑽水晶手鍊，售價588元，送五行開運手鍊。圖／博客來提供
A1寶石招財開運晶鑽水晶手鍊，售價588元，送五行開運手鍊。圖／博客來提供
分享
博客來黃金月開跑，全館下殺1折起。圖／博客來提供
博客來黃金月開跑，全館下殺1折起。圖／博客來提供
分享

開運momo購物網

相關新聞

上課玩ＶＲ、真人大富翁 金甌多元課程比創意　

2018-01-06 22:55

收起菜刀拿剪刀！超商搶攻覆熱即食品 微料理輕鬆上桌

2018-01-06 21:25

年度全民囤貨熱銷榜TOP 10　前3名你全都很常用

2018-01-06 19:20

2018鏡面漆光唇回歸！打造仙氣女神光暈美唇

2018-01-06 19:20

周潤發也愛！連3年米其林肯定　香港「佳佳甜品」來台

2018-01-06 15:09

丼飯大賞／初冬暖心 就是這味

2018-01-06 13:26

時尚風味／日法牽手 混搭驚喜

2018-01-06 13:21

名店美食／牛排教父再出招 和牛三重奏 各自精彩

2018-01-06 13:17

影／去過日本鳥羽嗎？冬天也看得到海女表演

2018-01-06 13:15

親手布置 打造暖呼呼的家

2018-01-06 13:13

過年兩手空空怎拜訪親友？珍貴伴手禮來了

2018-01-06 10:51

除夕吃探索廚房加碼「龍蝦＋鮑魚」 還有現烤南極冰魚

2018-01-05 23:28

精品也有賣這些 真是大開眼界

2018-01-05 18:13

年菜預購好拚 通路各擁獨家牌

2018-01-05 18:10

網購年菜大戰開打 早鳥優惠下殺4折起

2018-01-05 18:05

內外兼備又時尚 人人都該擁有的精品級家電

2018-01-05 16:43

台灣「芋仔」 征服桃太郎、櫻花妹挑剔的嘴

2018-01-05 16:06

冬令食補＋SPA 文華東方「寵愛套餐」內外都好享受

2018-01-05 15:22

全聯集點玩出心得 一檔業績勝一年 商品愈貴愈愛換

2018-01-05 15:06

感恩回饋特賣 床寢、居家用品 下殺優惠1折起

2018-01-05 14:19

挑戰百萬量換購潮 全聯推英國名廚餐廚用品

2018-01-05 12:34

udn買東西閃購活動登場 香奈兒長夾史上最低價

2018-01-05 12:02

新口味！ 全家夯番薯變霜淇淋 一張照片讓網友笑翻

2018-01-05 11:08

墾丁泊逸酒店熄燈 總監：陸客銳減+一例一休

2018-01-05 10:41

國泰醫院餐廳的神秘冰箱 設置動機好感人

2018-01-05 10:34

吳速玲最怕髮線往後退 寶貝飄逸長髮有一套

2018-01-04 19:49

KKBOX風雲榜眾星雲集 新歌即時榜新功能炒熱話題

2018-01-04 19:43

新光三越點數超好用 卡友手刀換購的時尚精品是這些

2018-01-04 19:03

用年終入門精品 精打細算好投資

2018-01-04 18:55

外帶年菜買氣火熱 萬元烤和牛2周就賣完

2018-01-04 18:42

國產機車龍頭促銷 入主KYMCO指定大羊可享海陸豪華之旅

2018-01-04 18:26

嘗一口「亞米‧海因」狂想滋味 飯店推藝術下午茶

2018-01-04 18:10

紅毯零失誤 潔西卡崔斯坦巧穿GIVENCHY

2018-01-04 18:00

任容萱靠厚底鞋增高 想拉姊姊Selina一起招桃花

2018-01-04 17:51

雙老家庭不堪負荷悲劇頻傳 憨兒亟待幫助再展笑顏

2018-01-04 17:13

孫瑩瑩比拚行頭沒在怕 度假穿搭Hublot表不能少

2018-01-04 17:05

帥翻天菜大廚客座晶華 雞皮疙瘩、鴨吃草輕奢上桌

2018-01-04 17:04

有錢買不到！全聯印花換購 英廚奧利佛果汁機全球首發

2018-01-04 17:04

udn買東西破盤閃購 iPhone X不到4千元

2018-01-04 17:03
看更多

熱門文章

雨襲北台！週一起氣溫溜滑梯 最低下探7度

2018-01-06 20:04

郵局外包工夜班昏倒往生 卻可能領不到津貼

2018-01-06 09:58

殺破狼周運勢／金牛戀情如履薄冰 巨蟹職場上恐傳八卦

2018-01-07 00:00

鄭明典：南部不是不會冷 只是時候未到

2018-01-06 07:56

吳德榮：明天中部以北雨勢加大 下周氣溫驟降

2018-01-06 06:45

直播拍賣食品好便宜？小心誤觸食安地雷

2018-01-06 20:11

羅馬拼音能快速學習各國語言 她出書教撇步

2018-01-06 06:55

教育部預告廢止青年中心 救國團：有可續經營之依據

2018-01-06 14:15

周潤發也愛！連3年米其林肯定　香港「佳佳甜品」來台

2018-01-06 15:09

香蕉是好水果，但減肥的人該不該吃？

2018-01-06 17:31

今低溫16度 下周寒流低溫下探8度

2018-01-06 05:14

年度全民囤貨熱銷榜TOP 10　前3名你全都很常用

2018-01-06 19:20

北北基宜大雨特報！全台各地局部短暫雨

2018-01-06 15:46

親近文字 張大春連結人生經驗說文解字

2018-01-06 19:19

健康的人未必要檢測基因 醫師建議這群人才須考慮

2018-01-06 19:44

彰縣文史界搶救 鹿港龍舟賽始祖船只有龍頭完整

2018-01-06 21:56

午後大雨特報 明天氣溫再降

2018-01-06 15:24

市售鴨血產品多為混血？你不能不知的鴨血製作真相

2018-01-06 08:00

新竹水情不佳 水利署：鋒面來臨將施作「人工增雨」

2018-01-06 06:15

冷空氣將至 鄭明典：影響時間長

2018-01-06 10:07

過年兩手空空怎拜訪親友？珍貴伴手禮來了

2018-01-06 10:51

今明兩天全台有雨 下周一起氣溫溜滑梯

2018-01-06 10:24

166公尺佛彩像 桃園巨蛋亮相

2018-01-06 13:21

收起菜刀拿剪刀！超商搶攻覆熱即食品 微料理輕鬆上桌

2018-01-06 21:25

社會變老！銀髮商機湧現 全聯夯商品成人尿布榜上有名

2018-01-06 10:31

上課玩ＶＲ、真人大富翁 金甌多元課程比創意　

2018-01-06 22:55

基隆北海岸及大台北山區大雨特報！明天鋒面接近

2018-01-06 11:46

下周寒流到 2018首場雪？

2018-01-06 13:19

2018鏡面漆光唇回歸！打造仙氣女神光暈美唇

2018-01-06 19:20

今日星座運勢／金牛 多接觸大自然 社交與學習運佳

2018-01-07 00:00

丼飯大賞／初冬暖心 就是這味

2018-01-06 13:26

狗年開運！線上點燈、命理老師加持、實用風最夯

2018-01-06 19:19

影／去過日本鳥羽嗎？冬天也看得到海女表演

2018-01-06 13:15

台大癌醫中心 初期地區醫院層級起跑

2018-01-06 12:24

名店美食／牛排教父再出招 和牛三重奏 各自精彩

2018-01-06 13:17

時尚風味／日法牽手 混搭驚喜

2018-01-06 13:21

冷吱吱！ 周一起氣溫溜滑梯 下探7度

2018-01-06 23:54

手機殼、悠遊卡也成時尚小配件 大理石紋好吸睛

2018-01-06 13:49

民憂換藥影響藥效 健保署初檢8類過關

2018-01-06 13:21

親手布置 打造暖呼呼的家

2018-01-06 13:13
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top