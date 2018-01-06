過年兩手空空怎拜訪親友？珍貴伴手禮來了

2018-01-06 10:51 聯合新聞網 網路溫度計提供



怎麼挑選伴手禮才能贏得好印象？

逢年過節賀新年，到長輩家拜訪時總需帶點得體的伴手禮，零售店裡禮盒滿滿，到底該怎麼挑才能挑的對又巧、不花冤枉錢也能贏得長輩歡心？過年挑伴手禮總是好煩惱？不怕，今年你有DailyView幫你統整網友都怎麼送，跟著大家這麼送，就不用怕踩到地雷啦！

今天DailyView網路溫度計透過《KEYPO網路大數據》從2017年01月01日到2017年11月30日間觀察網友在臉書討論、PTT與各新聞媒體、討論區的留言統整出網友精選珍貴禮盒，送這些讓你有體面，也讓長輩可以補身體！

No.1 桂格養氣人蔘

桂格養氣人蔘30瓶(每瓶60ml)／擷自udn買東西 分享 facebook

你一定也常聽到謝震武說桂格養氣人蔘是「獲得國家健康食品護肝認證的人蔘滋補液」吧！

人蔘屬多年生草本植物，長得慢、所以養份特濃，並從早期就歷久不衰、是家喻戶曉的珍貴食材；但桂格將人蔘精華濃縮在養氣人蔘裡，口感自然、溫和，適合長期食用。尤其是現代人常常為了工作忙得不可開交、熬夜晚睡，這時候就很需要桂格來幫你養養氣！

針對不同族群打造多種功效，不管是適合男性體質、還是女性專用、補充元氣、無糖人蔘通通有，如此多不同功效的養氣人蔘讓人送禮時能挑選最適合的款式送給你專屬的那個人，難怪會是網友們送伴手禮的首選，還想不到要買什麼嗎？送健康給長輩才是最重要的！

No.2 葡萄王靈芝

報系檔案照 分享 facebook

多項史書皆有記載靈芝的功效，擁有「神仙草」之美名，現代科學研究也證實了靈芝的多醣體的確有助於調節免疫力；尤其現在常常天氣變化多端，一個不小心就容易感冒，對上了年紀的長輩來說，免疫力是非常重要的！「健康最重要、送給最重要的人」，過年期間把健康靈芝當成伴手禮，會是受歡迎又有體面的好選擇！

No.3 蜜露珂那膠原蛋白

日本原裝熱銷300萬盒、蟬聯4年市佔率第一的蜜露珂那膠原蛋白有著高效7合1的美麗晶華，不像一般的膠原蛋白有很怪的腥味，蜜露珂那的口感自然、散發淡淡牛奶香，搭配什麼食物都順口。女人的一生都愛美麗，小小一包膠原蛋白就能好好養顏美容，要送禮的對象若是媽媽級的人物，膠原蛋白或許也可以是個好選擇！

No.4 老行家燕窩

老行家燕窩推出吉祥如意即飲燕窩禮盒。圖／老行家提供，聯合報系檔案照 分享 facebook

老行家是全台燕窩市佔率超過50%的養生品牌，選用天然純淨的食材調配、精緻的製造過程，不添加防腐劑且嚴格把關，讓燕窩保有滑嫩口感、搭配微量冰糖嚐起來很爽口。燕窩裡含多種營養成分，不僅可以讓外在養顏美容、內在更可滋補養身，美麗與健康隨手可得，呵護全家人的健康，吃得安心又實在！

No.5 白蘭氏雞精

白蘭氏雞精白瓷碟禮盒裝。報系資料照 分享 facebook

白蘭氏風行接近50年之久，也算是雞精之祖，萃取新鮮雞肉的精華、更接近食物的原型，是補充體力的來源、補充營養的最佳選擇，不管你是學生、上班、銀髮、孕婦族群，通通可以喝白蘭氏雞精，小小一瓶就能讓人隨時打開健康、精彩無限。「把健康送給最關心的人」，送給長輩讓他們由內而外打好健康的底子，提升保護力！

No.6 正官庄人蔘

圖為亞城正官庄人蔘特許經營店內的各種人蔘產品。報系檔案照 分享 facebook

在人氣戲劇《太陽的後裔》、《任意依戀》中都有介紹，來自韓國200年的御用複方，原裝進口的正官庄幫你養經歷補元氣，每滴皆是真材實料、每口都是滿滿健康。覺得玻璃瓶裝攜帶不易？這款正官庄人蔘採用包裝設計，撕開包裝即可使用，讓長輩方便攜帶、隨時想要補身體都可以！許多網友都說在上工前喝一條，整天精神都會好，不會在工作到一半就想睡、長期喝下來氣色也變得紅潤了！

No.7 莊記鱻采烏魚子

每到過年過節，烏魚子常常是年節應景的好料理！莊記烏魚子由莊國顯&莊國勝兄弟倆聯手蟬聯四年全國烏魚子大賽冠軍，從捕捉撈起的烏魚馬上被放血、到加工完成需要168個小時不間斷的照顧，沒有一定經驗的人是做不出最適合現代人口味的！所以須付出這麼長的工作天，只為了呈現最新鮮最完美的狀態，向消費者保證新鮮、無防腐劑、Q彈回甘！烏魚子代表團圓、懷舊、微微幸福感，送幸福給長輩，烏魚子也是一項不錯的選擇。

No.8 老協珍熬雞精

老協珍熬雞精健康養生禮盒。圖／愛買提供 分享 facebook

以傳承80年的熬工法讓滴雞精的營養成分可以完全釋放！和滴雞精的差別就在於做法：熬雞精採用熬煮方式，將雞裡的大小分子營養成分完整溶離到雞精中，養分較多。膠原蛋白豐富，所以喝完時嘴巴會有黏黏感，濃稠的口感就像養分都在嘴裡化開一樣，不管是產前產後、病後調養、都是增強體力的最佳選擇！

No.9 娘家滴雞精

博客來娘家滴雞精2組特惠價3280元。 圖/ 博客來提供 分享 facebook

娘家，對嫁出去的女兒是最深層的呵護與關懷，總能讓人想起記憶中「媽媽的味道」。以黃金三小時滴製，封存雞精的原萃精華。讓每一口都能甘醇回香，讓回甘不再只是品茶的專利！還有大量的膠原蛋白、胺基酸，微小分子讓人體更利吸收，適合病後體力恢復、懷孕、產後調理養身，給予他們更豐富的營養補充。

No.10 禧元堂燕窩

禧元堂燕窩頂級現燉燕窩。 分享 facebook

有著30年歷史的禧元堂是專業的頂級養生品牌，100%的天然純正燕窩，不會有外面不肖業者漂白燕窩的擔憂，主打不塗膠、不漂白、今日燉煮明日宅配到府，如此客製化的現燉燕窩讓許多網友吃起來讚不絕口：口感綿密、Q彈滑順，微甜但也不會到太甜，這款燕窩喝起來不會有怪味，就像白木耳樣的清爽好喝，送給長輩補身、孕期婦女都可以！

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分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2017年01月01日至2017年11月30日，共11月。

系統觀測上萬個網站頻道，包括新聞頻道、Facebook、PTT及各大討論區、部落格等，針對討論「過年伴手禮」相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。