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除夕吃探索廚房加碼「龍蝦＋鮑魚」 還有現烤南極冰魚

2018-01-05 23:28聯合報 記者陳睿中╱即時報導

台北寒舍艾美酒店於2018年春節除夕至初五期間（2月15日～2月20日），推出新年團聚方案，包括有自助餐料理與桌菜等不同選擇，寒舍食譜每桌（10位）32,800元起，探索廚房每位1,480元起。

探索廚房於除夕當晚推出每人3,280元的圍爐饗宴，提供包含波士頓龍蝦佐XO醬、九孔鮑魚人蔘雞湯的位上拼盤餐點，當夜並加碼脆皮乳豬、黃金燒鴨等粵式燒臘。初一至初五午晚餐則為每人2,080元，首推烤南極冰魚、烤扇貝、烤鳳梨佐沖繩黑糖等新推出的餐點，還有御品佛跳牆、筍燒蹄膀等中式傳統料理。下午茶時段則為每人1,480元。

寒舍食譜中餐廳，於除夕夜推出迎春團圓盛宴，10人份桌席48,000元，包含港福御品佛跳牆、古法蒜圓豉汁蒸龍蝦、雲腿蠔皇參扣南非極品鮑等年菜；初一至初五則為每桌32,800元，可嘗得到翡翠腐乳焗龍蝦，胡椒寶貝先知鴨等多道創意料理。新春宴席上，還有包括燒肉磚、虎皮尖椒爆松阪豬、滑蛋炒明蝦球等多項單點菜餚可供選擇。（以上均加收10%）

華泰王子大飯店今年推出華泰呈祥外帶年菜套餐，8人份套餐8,888元，並提供單品販售。套餐中包含港式燒味四拼盤、排翅高湯佛跳牆、陳皮豉汁大鯧魚等料理，其中陳皮豉汁大鯧魚是先將陳皮及豆豉炒香，並鋪在白鯧魚上一起放入蒸鍋直至入味，鹹香鮮美；家鄉烏參娃娃菜則是將烏參鑲上豬絞肉，以軟脆的娃娃菜鋪底。波士頓龍蝦伊麵透過伊麵搭配濃郁醬汁，可嘗得到高湯與起司的雙重滋味。

除了外帶套餐之外，華泰王子大飯店另推出純手工製作的栗子松露靚年糕、瑤柱海味蘿蔔糕等外帶糕點，以及干貝櫻花蝦XO醬、大吉大利酥心糖等年節伴手禮。

台北寒舍艾美酒店推出年節桌菜，每桌32,800元起。圖／寒舍艾美酒店提供
台北寒舍艾美酒店推出年節桌菜，每桌32,800元起。圖／寒舍艾美酒店提供
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華泰王子大飯店推出年節外帶套餐，每套8,888元。圖／華泰王子大飯店提供
華泰王子大飯店推出年節外帶套餐，每套8,888元。圖／華泰王子大飯店提供
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寒舍波士頓食譜

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