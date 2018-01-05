用年終入門精品 精打細算好投資

2018-01-05 19:25 聯合報 記者 聯合報 記者 孫曼 ╱即時報導



時尚部落客Aymeline Valade混搭蕭邦Ice Cupe Pure 系列珠寶。圖／蕭邦提供 分享 facebook

與其買過了一兩季就退流行的配件，不如把年終獎金用來入門可以保值的珠寶，還能配戴一輩子。針對崛起的新世代，許多精品推出全新的入門款，價格訂在5萬以下，跟名牌包相去不多，讓更多消費者能親近經典，包括法國頂級精品品牌卡地亞（Cartier）、伯爵（Piaget）、蕭邦（Chopard），都有推出款式年輕、容易配戴的全新入門創作。

卡地亞最為人廣知的經典作品便是誕生於70年代的Love手環，包括名媛孫芸芸、當紅新星周湯豪等人都是粉絲，可見其持久不衰的經典魅力。除了手環，40多年來這個螺絲圖案的設計也進化出全系列項鍊、戒指、耳環等不同的類型，如今這個Love家族更全新增加成員：全新的耳針耳環簡約俐落，保留螺絲設計的精髓，款式更年輕易戴。

以玫瑰為品牌標誌的伯爵，自2012年推出後就以柔美女性化的線條深受歡迎，已成為新一代經典。今年更進一步推出第二代的「愛之霓彩」系列，展現纖細優雅的女人味，而可旋轉珠寶Possessions則增添多種繽紛彩色寶石新品，訴求個性混搭，風格較為搖滾中性。全新作品的價格也針對欲入門伯爵的年輕世代，例如飾有蕾絲玫瑰的手鍊，就是價格親切又可以每天配戴的入門首選。