新年到！膠囊咖啡包裝紅咚咚 此時下手最高省4千

2018-01-05 18:54 聯合報 記者 聯合報 記者 羅建怡 ╱即時報導



Nespresso吉祥如意8條裝 新春限量咖啡禮盒。圖／Nespresso提供 分享 facebook

瑞士頂級咖啡品牌Nespresso到台灣，順應時勢推出新春咖啡禮盒，紅色大喜字的包裝，義式咖啡瞬間變得很有台灣味！就連內容選用「8條裝」，也取自「8」諧音「發」；新春優惠期間（即日起至2月21日），購買指定Nespresso咖啡機最高還可享4,000元開春優惠。

Nespresso「吉祥如意8條裝 新春限量咖啡禮盒」，內含5款人氣推薦咖啡膠囊，包括Volluto、Fortissio Lungo、Dulsão do Brasil、Caramelito、Arpeggio等咖啡口味，強調從咖啡豆種植、採收、烘焙，並新鮮研磨封存至鋁製膠囊而保住約900種易揮發的咖啡風味，到消費者將膠囊回收後即可100%再製利用，體驗到一杯頂級義式濃縮咖啡的完美「鋁」程。禮盒建議售價1,400元，售完為止。即日起至1月18日，凡撥打Nespresso 24小時免費客服專線（0809-001-886）、官方網站（www.nespresso.com）或於手機APP 購買新春8條裝禮盒，即可享免運優惠。

此外，即日起至2月21日，Creatista Plus旗艦級咖啡機祭出最高4,000元折扣優惠；其他人氣機型如Pixie, Essenza Mini, Lattissima Touch 也有1,000～2,000元不等的開春優惠 ; 指定機款搭配Aeroccino3或是Aeroccino 4 冷熱奶泡機，可再享500元折扣；當日加購任5條咖啡膠囊，再贈500元現金折抵優惠。