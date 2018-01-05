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網購年菜大戰開打 早鳥優惠下殺4折起

2018-01-05 18:05聯合報 記者陳立儀╱即時報導

雖然距離農曆春節還有一個多月，但網購年菜已提前開跑，早鳥預購下殺4折起。根據去年買氣統計，8～12人套餐組、主菜雙拼組及佛跳牆最熱銷，2～3千元上下、菜色多樣、C／P值高的年菜組合較受青睞；除了主打名店套餐，還有網購平台推出跨店獨家套組、小份量個人化年菜，就是看準時下消費者喜愛自由配及小家庭、單身需求。

udn買東西購物中心表示，今年農曆春節較晚，預估年菜買氣高峰為1月中旬至1月下旬，近來消費者選購年菜較重視品牌和食安問題，不少業者皆進行自主檢驗，並提供相關來源及檢驗證明，除了公開製作過程，更嚴選包裝及製作工廠，讓大眾吃得安心。

在特色年菜方面，udn買東西囊括本土劇《娘家》首次推出年菜組合，話題性十足；製作人王偉忠姊姊推出的福忠字號年菜精選8道經典菜色，是道地眷村味；南門市場逸湘齋的上海年菜組合真材實料，也是婆婆媽媽們口耳相傳的好滋味。

PChome商店街的年菜早鳥預購1月8日上線，部分限量商品最低4折起，食品館消費滿2,000元可現折300元，年貨大街則預計1月22日開跑。今年年菜以小家庭份量及套裝新鮮食材為主，將推出更多道單品，讓消費者可依家庭成員數與喜好自行設計一桌澎派的年菜。

根據momo購物網統計，年菜價位以每道菜180～360元的平價組合最受歡迎，今年的年菜預購品項多達上千款，主打名店套餐，網羅了香港阿一鮑魚、老協珍、億長御坊、呷七碗、紅豆食府、老四川、海底撈等，推出3～4件組、5～6件組及7件組以上套餐，平均每道菜約500元以下。

Yahoo奇摩購物中心年菜預購即日起至2月1日開跑，主打名店包括老協珍、紅豆食府、億長御坊、果貿吳媽家、上海鄉村、珍苑、逸湘齋、老林記、村子口等，菜色以海陸組合最暢銷；Yahoo奇摩超級商城則是1月8日開跑。

東森購物網匯集南門市場、台北濱江、世界阿一鮑魚、逸湘齋等上千款名店年菜，即日起至2月2日年菜預購4.6折起，獨家抗漲年菜組最多7道菜只需999元。

ihergo.愛合購主打鍋物及鍋物套餐組，祭出5.6折起優惠，包括60年老店南門市場萬有全的酸白菜鍋及羊肉爐套餐組、南門市場老林記素食齋菜的十全猴頭菇及魚翅羹等；看準消費者喜歡自由搭配菜色，也推出任選商品滿額免運方案。

博客來集結紅豆食府、珍苑等名店招牌菜，其中又以阿美飯店砂鍋鴨最熱賣，年熱銷近4,000件，今年推出紅豆食府獨規富貴吉祥年菜7件組、珍苑日本干貝燉雞湯等，以高級食材迎戰年菜大戰。

福忠字號旺旺招財迎春年菜套餐8件，2月9日前特價4,782元。圖／udn買東西提...
福忠字號旺旺招財迎春年菜套餐8件，2月9日前特價4,782元。圖／udn買東西提供
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萬有全酸白菜鍋海陸6拼，團購預購價1,470元。圖／愛合購提供
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食字軍團鴻運發財年菜6件組，5.9折特價2,380元。圖／PChome商店街提供
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《娘家》幸福年菜套餐6～8人份，2月5日前特價3,888元。圖／udn買東西提供
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億長御坊雙喜臨門組，售價575元。圖／Yahoo奇摩購物中心提供
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正一排骨事事如意年菜4件組，999元就有佛跳牆、沙鍋魚頭等4道菜。圖／東森購物網...
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年菜上海udn買東西

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