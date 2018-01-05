Dior丹寧系男子 如天空般乾淨清朗
2018-01-05 17:56
聯合報 記者楊詩涵
╱即時報導
冷靜而優雅，在細節迸放熱情，Dior Homme推出2018春季丹寧系列，運用街頭概念演繹男裝的經典單品。
Dior Homme的2018春季丹寧系列，讓人想起2017秋冬女裝的藍調氛圍，皇室貴族藍、深邃藝術藍，讓穿搭有了更澄澈的簡約；在Dior Homme的丹寧系列中，運用藍色系的丹寧布打造都會菁英的運動風，例如經典五袋直筒牛仔褲搭襯丹寧夾克，或是藍色系絲質領帶再搭襯同色系襯衫，讓雙層丹寧（Double Denim）的多層次概念更為清晰；此外，黑色皮革、銀線刺繡的Dior標誌，縫綴在襯衫袋口、夾克或牛仔褲，更顯設計感。
全系列以原藍、復古黑與水洗仿舊色澤，搭配羊毛翻領、鉚釘鈕釦的運用，散發工作服的隨性風格，俐落版型更為修身，點綴DIOROSES繡花徽章、信手轉印樣式的「CLUB KIDS」次文化反叛短語，則是設計師Kris Van Assche近幾季鍾愛的街頭漫遊態度。此外，全新的「B01 Sneaker」也洋溢酷玩運動風，創新鞋底帶來舒適性與輕盈感，光滑的小牛皮鞋身，鞋尖以麂皮楦頭點出潮流感，鞋跟側邊的疤痕線（scars）與小蜜蜂的圖騰，都是Dior Homme的俐落輕快。
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