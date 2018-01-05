Dior丹寧系男子 如天空般乾淨清朗

2018-01-05 17:56 聯合報 記者 聯合報 記者 楊詩涵 ╱即時報導



藍色羊毛翻領夾克42,000元、白色棉府綢小蜜蜂刺繡襯衫17,500元、藍色丹寧牛仔褲19,000元、HARDIOR字樣斜紋絲質領帶6,800元。圖／Dior提供 分享 facebook

冷靜而優雅，在細節迸放熱情，Dior Homme推出2018春季丹寧系列，運用街頭概念演繹男裝的經典單品。

Dior Homme的2018春季丹寧系列，讓人想起2017秋冬女裝的藍調氛圍，皇室貴族藍、深邃藝術藍，讓穿搭有了更澄澈的簡約；在Dior Homme的丹寧系列中，運用藍色系的丹寧布打造都會菁英的運動風，例如經典五袋直筒牛仔褲搭襯丹寧夾克，或是藍色系絲質領帶再搭襯同色系襯衫，讓雙層丹寧（Double Denim）的多層次概念更為清晰；此外，黑色皮革、銀線刺繡的Dior標誌，縫綴在襯衫袋口、夾克或牛仔褲，更顯設計感。