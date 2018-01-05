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顛覆日人對台刻板印象 他東京開店

2018-01-05 22:27中央社 台北5日電

日本Vidaway社長三矢健（圖）代理台灣文創品牌印花樂商品，並在東京開設一家名...
日本Vidaway社長三矢健（圖）代理台灣文創品牌印花樂商品，並在東京開設一家名為「Taiwan Tea & Gallery台感」的店，盼推廣台灣富魅力的文創商品。 中央社
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「日本人對台灣的印象總是美食，幾乎沒人介紹台灣富魅力的文創商品」，日本Vidaway社長三矢健說。三矢代理台灣文創品牌商品也在東京開店，希望讓日本人看到不同的台灣。

距離東京風景名勝地東京晴空塔、淺草寺很近的藏前有多家日本職人的商品店，也是文青愛逛的地區。走出地下鐵藏前站一個出口就可看到充滿台灣風情的印花樂東京藏前店（inBlooom Kuramae）及隔壁的「台感」的店鋪，是由Vidaway公司所經營的店。

獲得CCC集團授權，營運代管蔦屋（TSUTAYA）的部分小型店鋪的Vidaway的社長三矢健表示，在進行與蔦屋有關的事業時，與日本的手作作家廠商有所接觸，也結識了遊走台日之間的文創企畫家田中佑典。田中對他說，台灣有很多很有意思的東西，他於是前往台灣。

「鳳梨酥、珍珠奶茶、小籠包、銼冰」，三矢唸出這些食物名稱笑著說，感覺印象中只有食物。雖然像是巨大集團捷安特自行車、宏碁的電腦等有些日本人買來使用，但不太清楚那是台灣的商品，台灣有些工業製品進口到日本，但日本幾乎沒有店介紹台灣文創藝術家的作品，於是他決定開店。

開店的理由之一也是因為這一年半之間他造訪了台灣13次，結交很多朋友，發現竟然有這麼多親日人士的這個國家，他自己卻不了解，於是想把台灣的商品引進到日本做介紹。

很堅持台灣質感的三矢與台灣的印花樂合作，當起代理商，店內也引進多個台灣原創品牌的設計選品。店面的設計，他要求設計師一定要在空間裡呈現出印花樂與台灣的感覺，台式鐵花窗、花式玻璃等元素都運用上，整個店面看起來很時髦、很有質感。

在印花樂東京藏前店工作、去年5月嫁到日本的台灣女生Ping說，布料上印有台灣的動植物、自然環境、老建築等很吸引顧客。印有許多台灣元素的餐墊也備受好評。很多日本人前來光顧都說自己到過台灣幾次，好像在比賽訪台次數似的，相當熱情。令她很驚訝的是，有美國紐約客一口氣買了好幾個台灣帆布包。

Ping按了一下台灣設計的帆布包下方內藏的發聲器，可感受得到商品的設計巧思。她還介紹，顧客可付費體驗製作富有台灣特色的花布。她說，在這家店工作的有5、6名台灣同事，工作得很開心，因為可遇到很多喜歡台灣的日本人。

為何店面選址選在藏前這個地方呢？三矢說，淺草到藏前一帶，在日本被稱為富有情趣的地方，人潮雖不多，但來的人大多抱持某種目的意識而來的，是易傳遞資訊的場所，而且，這一帶也有很多職人堅持品質打造的商店。他正思考將台灣品牌與日本做結合，研發新商品，這樣也可讓台灣顧客買回國當伴手禮。

三矢說，約20坪的店面不大，無法介紹太多台灣商品及台灣文化，於是他在印花樂東京藏前店的隔壁另闢一家名為「Taiwan Tea & Gallery 台感」的店，每個月換主題舉辦活動。除了像藝廊展示台灣的文物之外，也販售台灣茶品等。

去年12月中旬中央社記者採訪三矢的這一天，遇到日本的室內裝潢雜誌記者前來採訪，協助規劃開店的LIP公司的田中佑典熱心介紹。志在企畫製作「台日系」文化的田中對中央社記者秀出新書說：「這書的封面主題是假台客，在釣蝦場的情況。」

他說，2017年他造訪台灣約20次，很喜歡台灣濃濃的人情味，還有那種「差不多」的作風加上工作效率快的速度，這跟日本人作風很不同。台感店內擺著很多他所推薦的有關台灣風土民情、流行文化等的選書。

做為台感這家店的開幕紀念活動，上個月1日舉辦了一場以「我們的台灣特集」為題的活動，三矢和田中找來了2017年當中推出在日本推出台灣特集的雜誌、網路媒體的編輯們進行座談會，互相分享所認知的台灣的魅力、在台灣採訪的秘辛等。

台感藝廊的開幕展「100的台灣品質」，展期至本月31日為止。展出活躍於台灣的藝術家、作家等20人各選出的5樣，共100樣的台灣品質展。參與者包括LOOPY！鹿皮、Hally Chen、楊凱雯(TOOLS to LIVEBY)、男子休日委員會、10more等。展品連台灣觀光客看了也不禁會心一笑。

東京文創

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