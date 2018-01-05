量販超市集點戰 主婦越貴越想換

2018-01-05 12:50 經濟日報 記者 經濟日報 記者 李至和 ╱即時報導



集點活動已成為台灣零售通路的常態行銷策略，超商、超市、量販、藥妝都在做，相較十多年前集點換免費商品已不復見，現在通路業者均以有質感的品牌商品或是人氣肖像為主，透過低門檻集點加價購的方式，除能降低採購成本，點數被使用率也會提升。

目前各通路仍以貼紙集點為大宗，主要是趣味性高、轉贈交換便利，讓每檔活動能有區隔，一張張貼紙儼然成為帶領消費者進入門市賣場的導航儀，只要一黏上貼紙、開始收集後，消費者自然就會集中在某個通路消費，進一步讓通路產生市占重分配的現象。

全聯根據過去三年累積的集點行銷活動經驗發現，過去一年只入店消費的會員約有110萬人，在集點活動帶動下，成功找會至少40萬名會員，且進一步活化成為熟客，能將老顧客找回來，是集點活動最重要的成效之一。

也因為全年各通路大大小小集點活動非常多，商品夠不夠吸引力是主要關鍵因素，尤其量販、超市業者的主客群以精打細算的主婦為主，要能讓主婦願意集點、且掏腰包加購，品牌力、精緻度就成了決勝戰場。

家樂福觀察，目前賣場集點活動趨勢是走向精品化，去年推出歐洲皇室名流愛用的義大利BRIC'S經典旅行系列包包，用非常少的點數就能以1.7折的價格擁有精品包，活動期間也成功帶動業績成長逾二成，尤其能替淡季業績進補不少。