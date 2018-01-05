挑戰百萬量換購潮 全聯推英國名廚餐廚用品

2018-01-05 12:34 經濟日報 記者 經濟日報 記者 李至和 ╱即時報導



全聯今日起展開長達四個月的集點活動，找來英國名廚傑米奧利佛（Jamie Oliver）廚餐廚用品，商品採購金額高達10億元，預期可創造約400億元業績，帶動業績較去年同期成長一成。圖擷自 全聯官網 分享 facebook

全聯福利中心卯足勁衝業績，在主婦界大受好評的集點活動今年將擴大舉辦，過去三年每年推一次，今年將改為上下半年各一檔，光是商品採購金額投資逾20億元，藉著百萬換購量希望能帶動客單價提升、來客數成長、增加消費者集中購買黏著度，估計今年全年營收可望成長逾一成，挑戰1,100億元。

全聯全店行銷活動提前起跑，搭上農曆年前採購旺季，與其他零售通路搶生意的意味濃厚，主要是農曆年前採購需求旺盛，不做促銷消費者就會上門購物，在這個時間點大打集點戰，今年年前量販超市競爭市況將更為激烈，預料價格戰將會打得更深，才能力抗全聯的集點威力。

全聯今日起展開長達四個月的集點活動，找來英國名廚傑米奧利佛（Jamie Oliver）廚餐廚用品，商品採購金額高達10億元，預期可創造約400億元業績，帶動業績較去年同期成長一成。

今年上半年打出傑米奧利佛的系列餐廚產品，瞄準的是全聯正在積極開拓的年輕客群，且為了帶動生鮮銷售，集點活動也緊扣著在家做菜料理的核心策略，以廚房刀具、餐桌擺飾與果汁調理機等，是從整體營運策略出發的行銷活動。

全聯指出，根據過去三年累積的全店集點活動來看，消費者對高單價的換購商品興趣度最高，且偏好實用性商品，過去三年累積集點兌換商品數量逾350件，每檔均破百萬件，為了衝集點量，有效提升消費次數，並帶動客單價成長二成，平均消費單價也提升三成。

家樂福在量販超市業中率先展開集點活動，2011年開始從早期卡通肖像已經進化到品牌鍋具、精品包等，只要三點或六點就能開始換購，低門檻策略也成功帶動每檔集點活動期間的業績與來客成長。

家樂福指出，去年推出的Bricks行李箱和地獄厨神鍋具系列整體換購量均近百萬件，更早之前也推出過推出WOLL鍋具、Sambonet、Berndes等餐廚用品，如Berndes換購數量從20多萬件一路加碼至近70萬件，WOLL集點活動也創下六成以上的加價購比率。