吳速玲最怕髮線往後退 寶貝飄逸長髮有一套

2018-01-04 19:49 聯合報 記者 聯合報 記者 陳立儀 ╱即時報導



吳速玲出席肯夢AVEDA invati advanced升級版蘊活菁華系列發表，暢談護髮之道。記者陳立儀／攝影 分享 facebook

身兼多重角色的吳速玲，不僅facebook粉絲團「媽咪速玲」擁有超過37萬粉絲，微博粉絲更逼近322萬，人氣超高，粉絲除了愛看吳速玲的穿搭與日常分享，她的一頭飄逸長髮更是正字標記。為了呵護秀髮，吳速玲可是下了不少功夫，而她最在意的困擾就是「髮線往後退」。

吳速玲出席肯夢AVEDA invati advanced升級版蘊活菁華系列發表，暢談自己的護髮之道。她說，可能是年紀、產後或壓力等種種原因造成，她拍照後被照片裡自己後退的髮線嚇一跳，所以近3年來格外注重頭皮保養，除了會慎選適合髮質的洗髮精，洗髮時搭配指腹按摩，為頭皮做SPA放鬆，把頭髮擰乾後，在中段到髮尾抹上護髮素按摩，並戴上浴帽停留3～5分鐘後沖洗，每天都會做護髮，如果一般人頭髮沒那麼長或沒有染燙髮，可以縮短到一周1～2次。另外她也會特別仔細呵護前額髮際被稱為「嬰兒毛」的細小毛髮，「因為有嬰兒毛看起來會更年輕」。

梳頭時吳速玲會用有氣墊的大髮梳輕敲頭皮按摩，她提醒長髮的人梳頭時不要一口氣從頭皮梳到髮尾，梳到中段時用一手握住髮束再梳髮尾，避免拉扯掉髮或斷裂。女兒Grace也是一頭長髮及腰，不僅會自己梳頭，看到媽媽用護髮品還會好奇來問，有時候吳速玲也會用一點點護髮油幫女兒滋潤一下髮尾，減少打結的困擾。至於為何女兒會愛長髮？她笑說：「Grace年紀漸漸長大，現在已經不太愛公主風和蓬蓬裙，可能是長髮飄逸很像少女吧！」

吳速玲平時就很注重養生，盡量不吃食物加工劑，以天然食物為主、三餐正常、飲食均衡，早餐會吃無糖的黑芝麻醬，有時間就抹吐司配咖啡，沒時間就直接吃一湯匙，也是她護髮的小秘訣。

但她也坦承每當生理期之前就會變身大食怪，完全擋不住自己的食慾，除了正餐之外還特別愛吃大辣的炸雞排、鹽水雞、剉冰、紅豆湯圓、串燒等國民美食，甚至想為此去看營養師找出解決這怪毛病的方法。一周兩次的固定運動則是她維持纖瘦好身材的不二法門，特別喜歡爬山和拳擊練身體線條；如果前一天吃了大餐，她也會要求自己隔天一定要吃得清淡。

肯夢AVEDA於2012年首度推出invati蘊活菁華系列，在全球創下全系列每14秒賣出1支的佳績，上市至今更榮獲29項全球美妝保養大獎，今年推出invati advanced升級版蘊活菁華系列，不僅成分升級，也簡化了保養步驟，全系列包括蘊活菁華洗髮精、潤髮乳及每天使用一次的蘊活菁華滋養液。

肯夢AVEDA還開發出一套獨特的「逆齡蘊活滋養BARRE」，以按摩手法和氣墊髮梳拍打來加強護髮，在AVEDA沙龍可享受預約制的5～8分鐘免費服務。

AVEDA蘊活菁華滋養液，150ml售價2,600元。圖／AVEDA提供 分享 facebook