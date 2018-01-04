KKBOX風雲榜眾星雲集 新歌即時榜新功能炒熱話題

2018-01-04 19:43 聯合報 記者 聯合報 記者 黃筱晴 ╱即時報導



即將在1月20日於高雄巨蛋熱力開唱的第13屆KKBOX風雲榜，先前已公布數波風雲歌手名單，並在網路上掀起索票熱潮。今再日由全勤10年的主持人黃子佼公布完整得獎名單，除了由Eason陳奕迅、黃明志、謝和弦、周湯豪、盧廣仲、楊丞琳、G.E.M.鄧紫棋、田馥甄、兄弟本色G.U.T.S.與家家拿下「年度風雲歌手」獎項；都市女聲魏如萱憑藉鮮明創作風格橫跨流行語獨立樂種，獲得「年度創作精神獎」；「年度最佳新人獎」則由自網路發跡的全能新人J.Sheon拿下。

隨著風雲榜活動日期逼近，KKBOX今日也宣布全新「KKBOX風雲榜」網站正式上線，除匯集各式榜單，再推出以每小時為單位，排名競爭超刺激的「新歌即時榜」，每小時皆更新播放數最高的新歌榜單，並運用類似股市走勢圖的方式呈現排名波動，除了讓音樂愛好者即時追上最熱門的新曲，也讓歌迷可以靠著聽歌把喜愛歌手送上排行榜。

如果無法在1月20日當天前往風雲榜盛會，KKBOX此次也與宏碁合作，首創拍攝8K高畫質360 VR立體演唱會，世界各地的用戶只要戴上Acer Windows頭戴式混合實境顯示器，就像置身風雲榜現場一樣真實。當天宏碁也於台北ATT SHOWBOX舉辦風雲榜第二現場Live直播，並設置混合實境玩樂園，讓民眾實際感受MR混合實境、VR虛擬實境，以及AR擴增實境應用帶來的互動樂趣。想參加的民眾可加入Acer官方粉絲團，就有機會抽到入場門票。

KKBOX發掘嘻哈、電音曲風熱潮不可擋，以兩大曲風打造KKBOX風雲榜前夜祭，1月19日於高雄凹仔底森林公園露天開唱。圖／KKBOX提供 分享 facebook

本屆KKBOX風雲榜再度與宏碁合作，當天於台北ATT SHOWBOX舉辦第二現場Live直播，並設置混合實境玩樂園。記者黃筱晴／攝影 分享 facebook

魏如萱、J.Sheon分別勇奪第13屆KKBOX風雲榜年度創作精神獎與年度最佳新人獎，特別現身記者會搶先領獎。圖／KKBOX提供 分享 facebook