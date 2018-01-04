新光三越點數超好用 卡友手刀換購的時尚精品是這些

2018-01-04 19:03 聯合報 記者 聯合報 記者 江佩君 ╱即時報導



新光三越貴賓卡點數盛典，推出卡友扣20點可抽180萬BMW、40支iPhone X。記者徐兆玄／攝影 分享 facebook

新光三越為感謝168萬貴賓卡友，一月開始推出一整個月的貴賓卡點數盛典，卡友憑點數20點即可抽價值180萬的BMW，以及40支iPhone X，讓點數價值極大化。另有共超過70個品項、價值超過2千萬的精選商品，要讓卡友憑點數輕鬆擁有。

新光三越貴賓卡消費100元可集1點，每100點可折抵30元。去年共送出5億點點數，截至今年1月底到期前，未消耗的點數約2億點，因此，今年新光三越特別推出高規格的貴賓卡點數回饋。周周推出時尚、家用、生活與美麗精選贈品。像是第一周點數換購的iPhone X、RIMOWA登機箱、憑點數換購現省5,100元的ALLSAINTS側背包，成為最搶手的秒殺商品。

1月8日起至1月14日的家庭周，推出眾多居家商品像是超萌的LINE FRIENDS小夜燈一組原價3,160元，用點數50點即可以2,200元加購現省近千元。為鼓勵會員下載App，也推出App限定扣點數20點即可兌換赤阪天日鹽（原價168元）、斗南農會CAS越光米（原價150元）、SUNTORY Bikkle乳酸飲料（原價59元）三大App限定贈品，對貴賓卡友來說，可說是低門檻又實用的贈品。

另外，新光三越台北信義新天地A8改裝也帶來高成長回饋，像是3樓改裝帶動業績40%高成長，新引進的珍寶海鮮，半個月業績已破千萬，信義店年度破億餐廳可望再添新戰力。來自日本海外首店的RAPL澎派令果，每天限量賣2,500個，開幕至今天天提前熱賣一空。A8戶外立體螺旋溜滑梯Weeeeee! Slide開幕後最高一天可吸引破千位民眾體驗，目前假日約有900位、平日約2、300位。

新光三越App限定，貴賓卡點數20點可兌換原價168元的赤阪天日鹽。圖／新光三越提供 分享 facebook

憑點數換購現省5,100元的ALLSAINTS側背包，相當搶手已被卡友兌換一空。圖／新光三越提供 分享 facebook

新光三越App限定，貴賓卡點數20點可兌換斗南農會CAS越光米1kg。圖／新光三越提供 分享 facebook