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用年終入門精品 精打細算好投資

2018-01-04 18:55Upaper 記者孫曼╱即時報導

時尚部落客Aymeline Valade混搭蕭邦Ice Cupe Pure 系列...
時尚部落客Aymeline Valade混搭蕭邦Ice Cupe Pure 系列珠寶。圖／蕭邦提供
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與其買過了一兩季就退流行的配件，不如把年終獎金用來入門可以保值的珠寶，還能配戴一輩子。針對崛起的新世代，許多精品推出全新的入門款，價格訂在5萬以下，跟名牌包相去不多，讓更多消費者能親近經典，包括法國頂級精品品牌卡地亞（Cartier）、伯爵（Piaget）、蕭邦（Chopard），都有推出款式年輕、容易配戴的全新入門創作。

卡地亞最為人廣知的經典作品便是誕生於70年代的Love手環，包括名媛孫芸芸、當紅新星周湯豪等人都是粉絲，可見其持久不衰的經典魅力。除了手環，40多年來這個螺絲圖案的設計也進化出全系列項鍊、戒指、耳環等不同的類型，如今這個Love家族更全新增加成員：全新的耳針耳環簡約俐落，保留螺絲設計的精髓，款式更年輕易戴。

以玫瑰為品牌標誌的伯爵，自2012年推出後就以柔美女性化的線條深受歡迎，已成為新一代經典。今年更進一步推出第二代的「愛之霓彩」系列，展現纖細優雅的女人味，而可旋轉珠寶Possessions則增添多種繽紛彩色寶石新品，訴求個性混搭，風格較為搖滾中性。全新作品的價格也針對欲入門伯爵的年輕世代，例如飾有蕾絲玫瑰的手鍊，就是價格親切又可以每天配戴的入門首選。

蕭邦全新的Ice Cube Pure系列，採用公平交易認證的黃金鑄造，幾何方塊造型別具個性，國外搖滾巨星蕾哈娜、著名時尚部落客Aymeline Valade都是粉絲，入門價在三萬以下，是絕佳的精品投資。因為「晨神」林依晨選作婚戒而聲名大噪的寶詩龍（Boucheron）經典設計Quatre系列，最初的設計結合四種特殊意涵的獨特刻紋，新款擷取特殊的刻紋打造獨立作品，發展更多元的搭配方式，更跟上近年新材質崛起的趨勢，加入高科技陶瓷或PVD上色工藝，年輕有型。

Possession 系列旋轉手鍊，18K玫瑰金鑲嵌單顆美鑽及單顆紅玉髓，37,...
Possession 系列旋轉手鍊，18K玫瑰金鑲嵌單顆美鑽及單顆紅玉髓，37,500元。圖／伯爵提供
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Ice Cube Pure系列公平採礦認證 18K 玫瑰金戒指，29,000元。圖／蕭邦提供
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卡地亞LOVE系列白 K 金單顆耳環，45,000元。圖／卡地亞提供
卡地亞LOVE系列白 K 金單顆耳環，45,000元。圖／卡地亞提供
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Possession 系列旋轉手鍊，18K玫瑰金鑲嵌單顆美鑽及單顆綠松石，37,500元。圖／伯爵提供
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Ice Cube Pure系列公平採礦認證 18K 玫瑰金手鍊，38,000元。圖／蕭邦提供
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Piaget Rose 蕾絲玫瑰手鍊，18K玫瑰金鑲嵌單顆圓形美鑽，29,000元。圖／伯爵提供
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Ice Cube Pure系列公平採礦認證 18K 玫瑰金、白金或黃金耳環，38,000元起。圖／蕭邦提供
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寶詩龍 QUATRE White雙環戒指，玫瑰金搭配高精密白色陶瓷，54,500元。圖／寶詩龍提供
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Ice Cube Pure系列公平採礦認證 18K 白金戒指，29,000元。圖／蕭邦提供
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