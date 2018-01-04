用年終入門精品 精打細算好投資

2018-01-04 18:55 Upaper 記者 Upaper 記者 孫曼 ╱即時報導



時尚部落客Aymeline Valade混搭蕭邦Ice Cupe Pure 系列珠寶。圖／蕭邦提供 分享 facebook

與其買過了一兩季就退流行的配件，不如把年終獎金用來入門可以保值的珠寶，還能配戴一輩子。針對崛起的新世代，許多精品推出全新的入門款，價格訂在5萬以下，跟名牌包相去不多，讓更多消費者能親近經典，包括法國頂級精品品牌卡地亞（Cartier）、伯爵（Piaget）、蕭邦（Chopard），都有推出款式年輕、容易配戴的全新入門創作。

卡地亞最為人廣知的經典作品便是誕生於70年代的Love手環，包括名媛孫芸芸、當紅新星周湯豪等人都是粉絲，可見其持久不衰的經典魅力。除了手環，40多年來這個螺絲圖案的設計也進化出全系列項鍊、戒指、耳環等不同的類型，如今這個Love家族更全新增加成員：全新的耳針耳環簡約俐落，保留螺絲設計的精髓，款式更年輕易戴。

以玫瑰為品牌標誌的伯爵，自2012年推出後就以柔美女性化的線條深受歡迎，已成為新一代經典。今年更進一步推出第二代的「愛之霓彩」系列，展現纖細優雅的女人味，而可旋轉珠寶Possessions則增添多種繽紛彩色寶石新品，訴求個性混搭，風格較為搖滾中性。全新作品的價格也針對欲入門伯爵的年輕世代，例如飾有蕾絲玫瑰的手鍊，就是價格親切又可以每天配戴的入門首選。

蕭邦全新的Ice Cube Pure系列，採用公平交易認證的黃金鑄造，幾何方塊造型別具個性，國外搖滾巨星蕾哈娜、著名時尚部落客Aymeline Valade都是粉絲，入門價在三萬以下，是絕佳的精品投資。因為「晨神」林依晨選作婚戒而聲名大噪的寶詩龍（Boucheron）經典設計Quatre系列，最初的設計結合四種特殊意涵的獨特刻紋，新款擷取特殊的刻紋打造獨立作品，發展更多元的搭配方式，更跟上近年新材質崛起的趨勢，加入高科技陶瓷或PVD上色工藝，年輕有型。

Possession 系列旋轉手鍊，18K玫瑰金鑲嵌單顆美鑽及單顆紅玉髓，37,500元。圖／伯爵提供 分享 facebook

Ice Cube Pure系列公平採礦認證 18K 玫瑰金戒指，29,000元。圖／蕭邦提供 分享 facebook

卡地亞LOVE系列白 K 金單顆耳環，45,000元。圖／卡地亞提供 分享 facebook

Possession 系列旋轉手鍊，18K玫瑰金鑲嵌單顆美鑽及單顆綠松石，37,500元。圖／伯爵提供 分享 facebook

Ice Cube Pure系列公平採礦認證 18K 玫瑰金手鍊，38,000元。圖／蕭邦提供 分享 facebook

Piaget Rose 蕾絲玫瑰手鍊，18K玫瑰金鑲嵌單顆圓形美鑽，29,000元。圖／伯爵提供 分享 facebook

Ice Cube Pure系列公平採礦認證 18K 玫瑰金、白金或黃金耳環，38,000元起。圖／蕭邦提供 分享 facebook

寶詩龍 QUATRE White雙環戒指，玫瑰金搭配高精密白色陶瓷，54,500元。圖／寶詩龍提供 分享 facebook