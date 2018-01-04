外帶年菜買氣火熱 萬元烤和牛2周就賣完

2018-01-04 18:42 聯合報 記者 聯合報 記者 陳睿中 ╱即時報導



儘管距離農曆新年尚有一個多月，但各大飯店與知名餐廳的「外帶年菜料理」預購早已啟動，除了6人左右的「現代小家庭」套餐組合為重點商品，今年的創意年菜也因加入「日本和牛」元素而增添新意，成為傳統中式合菜的另種奢華新選。

現代小家庭組成較單純，因此除10人份的大型團聚年菜組，幾乎各飯店業者都推出4～6人的基本款年菜套餐，在份量、價格上都更親民，搶進一般家庭市場，而迎合時下自由配的消費習慣，可混搭來增加菜色變化的單點選擇更多元。

經典年菜部份，食材最為高檔的「佛跳牆」與雞湯仍是主流，業者也積極在老菜中玩出新花樣。例如，以酒家菜為主的金蓬萊，今年新推麻油雞、鉤翅配伊比利豬肉片的組合，台北喜來登也新推如意干貝鮮鮑燉烏雞等特色湯品。

今年的創意年菜中，除龍蝦、爐烤牛排、羊膝等食材，「日本和牛」也是不少人團聚的嘗鮮新歡。晶華酒店表示，今年推出20組的爐烤日本和牛，2公斤售價10,888元，兩周即銷售完畢，將視情況追加組數。六福旅遊集團也表示，今年以宮崎和牛搭配海鮮拼盤推出鍋物組合，每份售價8,888元，亦是熱賣商品。

礙於大環境因素，儘管頂級食材熱賣，但一般小家庭的年菜定價普遍較為保守，價格無明顯波動，或是透過食材變化達到有感升級。例如，台北國賓川菜廳價格持平，但粵菜廳年菜套餐訂價16,000元，較去年調漲4,000元，用料則增加花膠、海參等高檔食材，將銷售重點改攻饕客家庭。

晶華酒店估計，因年禮銷售增加，今年年菜銷售目標為870萬，較去年增長2成；去年首度推出冷凍年菜的六福，則估計今年業績上看千萬目標，較去年成長約6成。除了搶先預訂的熟客外，業者估計，1月起會再有一波銷售熱潮，看好後續買氣。

六福以宮崎和牛搭配海鮮，推出鍋物組合，每份8,888元。 分享 facebook

國賓大飯店粵菜廳外帶年菜新增花膠、海參等食材，售價較去年增4,000元。 分享 facebook