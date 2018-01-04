超誘人！炙燒出薄脆糖霜 「香烤布蕾甜甜圈」登場

2018-01-04 13:16 聯合報 記者 聯合報 記者 沈佩臻 ╱即時報導



美國甜甜圈品牌Krispy Kreme推出「香烤布蕾甜甜圈」。 圖／PAZZO提供 分享 facebook

滿滿糖霜散布在甜甜圈外衣，是美國甜甜圈品牌Krispy Kreme的誘人經典滋味，業者宣布即日起再推出原味進階版「香烤布蕾甜甜圈」，在原味糖霜甜甜圈注入牛奶卡士達內餡，最後在門市炙燒糖霜上架，即日起開賣，上午11點一開門就有民眾直接包走18顆。

Krispy Kreme表示，原味糖霜在高溫炙烤下瞬間融化，隨即遇上室溫後急速冷卻，就變成脆口焦糖薄片，簡單濃郁滋味始終成為人氣口味，即日起再推出Brulee Glazzed香烤布蕾甜甜圈，覆滿焦糖化糖烤外衣，再灌入滿滿牛奶卡士達內餡，等於是原味進階版香烤布蕾甜甜圈。

此外，Krispy Kreme官方提到，若是手動灌入卡士達內餡，每顆香烤布蕾甜甜圈就需花費30秒，再加上糖烤外衣上色程序，每顆須耗時近1分鐘，不過Krispy Kreme已從日本引進機器，每顆灌餡僅需5秒，提升速度。至於糖烤外衣，為了維持外衣輕薄外層的完整性及新鮮度，炙燒過程將在門市進行。

香烤布蕾甜甜圈將於1月4日起上架，每顆售價55元，期間限定販售至1月31日止。優惠方面，購買6入盒販6入，含1顆香烤布蕾甜甜圈、2顆50元商品、3顆42元(含)以下商品，特價255元；12入特殊盒販，含2顆香烤布蕾甜甜圈、2顆50元商品、8顆42元(含)以下商品，特價430元。

Krispy Kreme香烤布蕾甜甜圈

期間：1/4～1/31

地點：松壽店、新北板橋店、微風南京店、大直美麗華店、天母店。

（站前門市、台北車站門市、桃園高鐵門市不販售）