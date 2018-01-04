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影／冬日暖洋洋 老梅石槽提前「綠」了

誰說一定得到店裡吃！名店鍋物也搶賺年菜外賣財

2018-01-04 11:49聯合報 記者羅建怡╱即時報導

「日式鮭魚頭石狩鍋」有挪威直送的鮮厚鮭魚頭、純手工鮭魚丸、當令新鮮時蔬，佐昆布、...
「日式鮭魚頭石狩鍋」有挪威直送的鮮厚鮭魚頭、純手工鮭魚丸、當令新鮮時蔬，佐昆布、味噌與酒釀熬煮而成的香濃湯底。圖／美威鮭魚提供
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年節餐桌少不得一鍋熱湯，或者是熱燙燙的火鍋。食材店、餐飲名店也搶進這波年菜外帶風潮，大尾龍虎斑魚頭、鮭魚頭、麻辣燙全出動，鍋底及食材選擇多，不必排隊好料上桌。

天冷魚肥，澎湖海上箱網養殖魚春節正肥美，天和鮮物順勢推出「天和龍虎斑魚頭火鍋生鮮食材組」，大尾龍虎斑魚頭加上自產魚片、肉片、鮮蝦、透抽、花枝/虱目魚丸及天然沙茶醬，並首次推出純海水養殖3年、3.5公斤以上的龍虎斑全魚分切禮盒「新年限定大片尾排」及「龍虎斑魚頭火鍋組」，套裝特價分別為2,900元、2,060元，另可選搭天和黃金鯧或有機鮮蔬。於全台全家提供低溫店取，雙北地區可由Honestbee最快1小時快速送達。

全球最大鮭魚供應商Marine Harvest美威集團，在亞洲首創的鮭魚品牌「Supreme Salmon美威鮭魚」，年節推出日本北海道最具代表性的特色鍋物「日式鮭魚頭石狩鍋」，選用挪威直送的鮮厚鮭魚頭、純手工鮭魚丸、當令時蔬，佐昆布、味噌與酒釀熬煮而成的湯底，再以急速冷凍、真空包裝方式送貨到府。即日起至2月14日開放預購，下單後2日內出貨，每盒790元。

名店肉大人肉舖火鍋也首次推出年菜外帶「肉大人的台灣之光麻辣燙」，命名也巧妙有趣，包括祝您大紅大紫的肉大人麻辣湯底(牛筋/牛肚/凍豆腐)、穩坐泰山的台灣雲林究好豬腳、大鵬展翅的台灣雲林桂丁雞(鳳爪/鳳尾/翅膀)，約2~3人份988元。明年元月8日至2月2日預購，2月10日至2月14日取貨。

其中，肉大人知名的泡椒麻辣湯底，是以牛骨、洋蔥、西芹、胡蘿蔔和蘋果熬煮而成，再加入泡椒、乾辣椒、辣豆瓣、以及超過15種的辛香料、韓國辣椒醬等，辣度屬於一般不吃辣的人也能挑戰的「輕麻辣」，還可在鍋內品嘗到熬煮入味的豆腐、牛筋及牛肚。

外帶鍋物很簡單，在家料理也絕不走味。圖／肉大人提供
外帶鍋物很簡單，在家料理也絕不走味。圖／肉大人提供
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年菜外賣版之一的肉大人大鵬展翅─雲林貴丁雞。圖／肉大人提供
年菜外賣版之一的肉大人大鵬展翅─雲林貴丁雞。圖／肉大人提供
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台灣澎湖的龍虎斑魚冬日正肥美，春節首推魚頭火鍋套組。圖／天和鮮物提供
台灣澎湖的龍虎斑魚冬日正肥美，春節首推魚頭火鍋套組。圖／天和鮮物提供
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龍虎斑全魚分切組，料理方式更多元。圖／天和鮮物提供
龍虎斑全魚分切組，料理方式更多元。圖／天和鮮物提供
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火鍋年菜

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