戀愛系飲品來了！微醉草莓沙瓦 只有台灣喝得到

2018-01-04 11:49 聯合報 記者 聯合報 記者 羅建怡 ╱即時報導



熱門的微醉草莓沙瓦，有台灣限定版。圖／三得利提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康 分享 facebook 微醺感，是不少人的解壓良方！曾在IG掀起話題的日本低酒精飲品HOROYOI，新推台灣限定的「微醉草莓沙瓦」，少女系的瓶身超吸睛；SUNMAI金色三麥推出限定版的「SUNMAI金色三麥草莓啤酒」，每瓶含有兩顆新鮮的草莓，滋味不只微醺、更香甜。

季節限定的「HOROYOI微醉草莓沙瓦」，少女系的瓶身搭配草莓濃郁果香與酸甜滋味，今年初上市即造成搶購熱潮，三得利特別推出台灣獨家限定版「HOROYOI微醉草莓沙瓦」，將於1月3日起於全台7-ELEVEn限定上市，建議售價49元。

三得利表示，今年年初銷售一空後，官方粉絲團有不少人詢問是否有庫存，或可否向日本代為訂購，其中不少人要當作求愛的秘密武器，被網友戲稱是「告白沙瓦」。秒殺佳績，也讓三得利決定開春推出連日本也買不到的台灣限定版「HOROYOI微醉草莓沙瓦」。

來自台灣本土的鮮釀啤酒品牌「SUNMAI」也有季節限定的「SUNMAI金色三麥草莓啤酒」，即日起於全台全家便利超商上市，19日於各通路上市。開瓶後，新鮮草莓的酸甜氣息沁鼻而來、水果蘇打般的清爽瞬間湧入，尾韻淡雅而溫柔的果香，讓人彷若置身夢幻草莓莊園。此款為頂層發酵的艾爾啤酒(Fruit ale)，製造過程中為了保留新鮮水果原味，投入大量生鮮草莓釀造，此舉不僅造就了毫無加工的原始水果風味，也呈現出絕佳的粉紅視覺。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康