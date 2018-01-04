親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝
讚‧好物

勞動部將成星聚點KTV...慘成「一例一休部」

影／冬日暖洋洋 老梅石槽提前「綠」了

戀愛系飲品來了！微醉草莓沙瓦 只有台灣喝得到

2018-01-04 11:49聯合報 記者羅建怡╱即時報導

熱門的微醉草莓沙瓦，有台灣限定版。圖／三得利提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲...
熱門的微醉草莓沙瓦，有台灣限定版。圖／三得利提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
分享
微醺感，是不少人的解壓良方！曾在IG掀起話題的日本低酒精飲品HOROYOI，新推台灣限定的「微醉草莓沙瓦」，少女系的瓶身超吸睛；SUNMAI金色三麥推出限定版的「SUNMAI金色三麥草莓啤酒」，每瓶含有兩顆新鮮的草莓，滋味不只微醺、更香甜。

季節限定的「HOROYOI微醉草莓沙瓦」，少女系的瓶身搭配草莓濃郁果香與酸甜滋味，今年初上市即造成搶購熱潮，三得利特別推出台灣獨家限定版「HOROYOI微醉草莓沙瓦」，將於1月3日起於全台7-ELEVEn限定上市，建議售價49元。

三得利表示，今年年初銷售一空後，官方粉絲團有不少人詢問是否有庫存，或可否向日本代為訂購，其中不少人要當作求愛的秘密武器，被網友戲稱是「告白沙瓦」。秒殺佳績，也讓三得利決定開春推出連日本也買不到的台灣限定版「HOROYOI微醉草莓沙瓦」。

來自台灣本土的鮮釀啤酒品牌「SUNMAI」也有季節限定的「SUNMAI金色三麥草莓啤酒」，即日起於全台全家便利超商上市，19日於各通路上市。開瓶後，新鮮草莓的酸甜氣息沁鼻而來、水果蘇打般的清爽瞬間湧入，尾韻淡雅而溫柔的果香，讓人彷若置身夢幻草莓莊園。此款為頂層發酵的艾爾啤酒(Fruit ale)，製造過程中為了保留新鮮水果原味，投入大量生鮮草莓釀造，此舉不僅造就了毫無加工的原始水果風味，也呈現出絕佳的粉紅視覺。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

SUNMAI金色三麥草莓啤酒喝得到草莓香氣。圖／金色三麥提供 ※ 提醒您：...
SUNMAI金色三麥草莓啤酒喝得到草莓香氣。圖／金色三麥提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
分享

相關新聞

Dior畫中有話 留白勾勒現代女性的自信風采

2018-01-04 14:26

超誘人！炙燒出薄脆糖霜 「香烤布蕾甜甜圈」登場

2018-01-04 13:33

現代人細疏髮嚴重 流傳5000年阿育吠陀保養配方有解？

2018-01-04 13:32

凱斯哈林的塗鴉小人 跳到COACH手袋上了

2018-01-04 11:49

Lady M草莓季來了 台灣限定「香緹千層蛋糕」來襲

2018-01-04 11:49

誰說一定得到店裡吃！名店鍋物也搶賺年菜外賣財

2018-01-04 11:49

過敏遲遲無法改善 原來是枕頭出問題

2018-01-04 11:14

大潤發2018首波快閃促銷 5日深夜購物7折起

2018-01-04 10:45

全家戽斗星球公仔1天換光光！ 2波活動還有貨快搶

2018-01-04 10:42

復古除夕夜！2飯店推「手路菜」年菜 重溫辦桌風

2018-01-03 23:49

漢堡大戰！KUA`AINA進軍台北 天成把「女婿蛋」變漢堡

2018-01-03 22:15

屈臣氏新春首波強檔優惠 700件商品加1元多1件

2018-01-03 20:57

氣墊概念的身體香氛！香奈兒限量新品一定要入手

2018-01-03 18:39

畫紅唇親一個！春夏時尚熱情又甜蜜

2018-01-03 18:38

裝修規畫要趁早！特力屋廚房、衛浴改裝 滿萬現折千

2018-01-03 18:38

不是借來的！時尚網紅帥搭CERRUTI 1881紀念表

2018-01-03 18:00

今生是第一次 吳可熙夏姿走秀爆汗

2018-01-03 17:59

雙龍汽車跨界休旅TIVOLI 預售價99.8萬

2018-01-03 17:47

好犯規！霜淇淋搭莓果醬有浪漫 小7推第2件8折

2018-01-03 17:32

MIT地板清潔神器登場 吸擦噴拖樣樣在行

2018-01-03 17:20

世界七大冬季不可思議！這一項立馬可體驗

2018-01-03 17:09

超商集點商品戰！兌點效期拉長 肖像、實用、精品任挑

2018-01-03 17:02

筆好運 狗年汪汪來

2018-01-03 16:42

PUMA經典SUEDE 50周年 向四大城市致敬

2018-01-03 14:57

「旺」事如意迎新年 Kingston生肖隨身碟全員到齊

2018-01-03 14:56

NBA球迷蒐藏又多一項 Nike發表城市版球衣

2018-01-03 14:55

韓國天王Rain表演穿未來感軍裝 依舊帥翻全場

2018-01-03 14:55

吃貨出巡 話題美食大閱兵

2018-01-03 14:21

2018降價跑第一！DARPHIN最大降幅24%

2018-01-03 12:49

香奈兒春季限量彩妝 古城壁畫打造「吻唇妝」

2018-01-03 11:32

打破21年紀錄！宋慧喬代言雪花秀原因是延續新婚幸福

2018-01-03 11:32

韓國大邱美味 辣到嘴腫也要吃

2018-01-03 00:58

前衛神祕紫 今年時尚品牌寵兒

2018-01-02 23:50

草莓季降臨！ 統一多拿滋推雙莓甜甜圈、玻璃瓶歐蕾

2018-01-02 23:49

守護居家品質 空氣清淨機這樣挑

2018-01-02 23:46

哈日族注意！連日本人也瘋搶的「最佳周遊券3選」

2018-01-02 21:51

2018開工！麥當勞滿福堡再+1、漢堡王推三層華堡

2018-01-02 20:51

都愛暖色洋裝 林心如、章子怡美成春日仙女

2018-01-02 19:46

新竹巨城年收110億 第二季再添2,500坪賣場

2018-01-02 19:32
看更多

熱門文章

限塑政策上路 民眾買餐點連洗臉盆都出動！

2018-01-03 21:11

已婚婦女狂搶春節排班 他問：要留先生一人過年？

2018-01-03 22:20

肩頸酸痛去健檢 竟發現罹患雙癌

2018-01-03 16:36

從濕轉冷 下周最強冷空氣再來襲

2018-01-04 05:03

二擇一？李遠哲：零碳是要走的路 非核在台有道理

2018-01-03 16:29

台灣是低薪鬼島？ 網傳三種行業年薪破百萬

2018-01-04 12:59

下周將有入冬首波寒流？吳德榮：機率頗高

2018-01-04 07:03

好天氣只到今天！彭啟明：下周超冷 先濕後乾

2018-01-04 08:30

名人婚變你該學會：這3件事最容易引發婚姻危機

2018-01-03 16:32

過世女友父親顯靈？他許下承諾 準岳父笑著離開…

2018-01-03 15:21

今日星座運勢／天秤 正財運旺 工作能力被看見

2018-01-04 00:00

影／冬日暖洋洋 老梅石槽提前「綠」了

2018-01-04 12:50

吃香蕉好傷骨？ 食藥署：反而可以補鈣

2018-01-04 11:35

新型降血糖藥不僅降血糖 還可以越吃越瘦

2018-01-03 16:23

龍發堂暫停精障服務 衛福部：堂方有收錢也應負責任

2018-01-04 11:23

母女之間／走一回中正路

2018-01-04 06:00

影／公費疫苗不夠力 1月中旬流感高峰

2018-01-03 14:34

下周一入冬最冷 至少連冷4天

2018-01-04 00:40

罹乾癬全身紅又腫 冬季好發進補要小心

2018-01-03 17:20

自評太寬鬆 桃機準點率3月起比照國際計算

2018-01-04 00:29

桃機準點率屢墊底 3月1日起計算方式參照國際

2018-01-03 18:22

五分車延駛高鐵恐煞不住？ 糖廠：速度慢沒問題

2018-01-04 11:04

奈米食品容器入侵大賣場 食藥署要罰這7件

2018-01-03 19:40

又見進口輻射藍莓果醬 食藥署將逐批查驗

2018-01-04 00:31

新版自行車實名自主登錄系統 1月1日上線服務

2018-01-04 12:56

新北冬季節電專案 汰換新家電最高可補助2600元

2018-01-03 23:19

大潤發2018首波快閃促銷 5日深夜購物7折起

2018-01-04 10:45

糖廠五分車延伸高鐵站載客 專家憂煞不住易出軌

2018-01-04 10:06

親子手牽手／不只是兩家人的事：七星潭廟口的結婚趴

2018-01-04 06:00

NBA球迷蒐藏又多一項 Nike發表城市版球衣

2018-01-03 14:55

漢堡大戰！KUA`AINA進軍台北 天成把「女婿蛋」變漢堡

2018-01-03 22:15

下肢痛貼布無效 動脈栓塞找上門

2018-01-03 23:25

女子漢／公開憂鬱症後重生 荔枝兒用愛找回自己

2018-01-04 09:42

台灣燈會小提燈「達力狗」曝光 燈亮別忘往地上看

2018-01-04 11:18

又見輻射莓果 食藥署邊境擋了48公斤

2018-01-03 15:32

前所未見！67歲「祖母級」信天翁仍在孵育小鳥

2018-01-04 08:47

復古除夕夜！2飯店推「手路菜」年菜 重溫辦桌風

2018-01-03 23:49

網路徵文優勝作品‧我的家，不一樣／永遠的愛

2018-01-04 06:00

屈臣氏新春首波強檔優惠 700件商品加1元多1件

2018-01-03 20:57

氣墊概念的身體香氛！香奈兒限量新品一定要入手

2018-01-03 18:39
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top