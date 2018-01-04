凱斯哈林的塗鴉小人 跳到COACH手袋上了

2018-01-04 11:49 聯合報 記者 聯合報 記者 楊詩涵 ╱即時報導



COACH 2018春夏的1941系列以凱斯哈林的塗鴉設計包款圖樣。圖／COACH提供 分享 facebook COACH發表2018春季1941系列的全球形象廣告，由攝影大師 Steven Meisel掌鏡，因著美國街頭藝術家凱斯哈林（Keith Haring）的塗鴉作品，是本季核心元素，使得形象圖洋溢黃昏色澤的美好溫度，也散發紐約獨有的浪漫瀟灑。

八○年代重要的塗鴉藝術家凱斯哈林（Keith Haring），雖然在盛年的31歲就離世，但他留下的作品包括會發光跳舞的空心小人、帶鱷魚面具的狗或是閃耀嬰兒（Radiant baby），都有極高辨識度，COACH本季以經典皮革結合凱斯哈林的作品，再度為美式風格帶來往日情懷與嶄新輪廓的創意融合。