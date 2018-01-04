凱斯哈林的塗鴉小人 跳到COACH手袋上了
COACH發表2018春季1941系列的全球形象廣告，由攝影大師 Steven Meisel掌鏡，因著美國街頭藝術家凱斯哈林（Keith Haring）的塗鴉作品，是本季核心元素，使得形象圖洋溢黃昏色澤的美好溫度，也散發紐約獨有的浪漫瀟灑。
八○年代重要的塗鴉藝術家凱斯哈林（Keith Haring），雖然在盛年的31歲就離世，但他留下的作品包括會發光跳舞的空心小人、帶鱷魚面具的狗或是閃耀嬰兒（Radiant baby），都有極高辨識度，COACH本季以經典皮革結合凱斯哈林的作品，再度為美式風格帶來往日情懷與嶄新輪廓的創意融合。
1941系列的女裝，以鑲嵌復古水晶的上衣、玫瑰金鉚釘的緞面飛行夾克和絲質與蕾絲飾邊的襯裙洋裝為主，透露著帥氣男孩和甜美女性特質混搭的風格，既柔美且復古，又不失個性表現，翻皮羊毛、西部短靴等品牌經典元素亦有所發揮。男裝部分則是隨性自在地柔軟麂皮夾克、夏威夷印花襯衫等單品。在配件部分，男士重點手袋為Bleecker後背包、Metropolitan公事包，女性手袋則主打Camera包款和靈感來自1972年經典輪廓的Mailbox手袋。喜愛將粗獷隨意、卻又耀眼高調的視覺衝突混搭的COACH執行創意總監Stuart Vevers表示，將凱斯哈林的塗鴉結合品牌標誌的印花設計，是為傳達街頭摩登風格的時尚態度。
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