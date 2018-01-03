復古除夕夜！2飯店推「手路菜」年菜 重溫辦桌風

2018-01-03 23:49 聯合報 記者 聯合報 記者 陳睿中 ╱即時報導



除了創意料理之外，經典的手路菜，也是不少資深饕客心中的回憶。包括台北福華大飯店、凱達大飯店，今年均有推出以「手路菜」為主題的年菜料理，讓民眾增添過年選擇。

台北福華大飯店即日起推出年菜外賣Early Bird專案，購買9,888元的三款中式套餐，1月15日前訂購付款，可享9折優惠；福華官網線上訂購中式套餐，可享95折優惠再贈送福華限定紅包袋20入及Go Yummy線上購物金180元（三款年菜套餐各限量40套）。此外刷指定信用卡，可享9～95折優惠。

今年福華推出「富貴」、「鴻運」、「高陞」三款套餐，外帶年菜也囊括江浙、台、廣東與西式料理，蓬萊邨也將復刻失傳菜端上桌，五福拼盤即有芹菜龍膜、五香捆蹄、藥膳醉蝦、紅糟鵝肉、沙茶肚尖等五樣手路菜，讓民眾可在過年團聚時，再重溫50～80年代吃辦桌的人情味與台菜味。年菜套餐每套9,888元，單點餐點每道428元起。

去年11月才開幕的凱達大飯店，今年以「手路菜」推出凱達年菜料理。外帶年菜套餐組共有七道佳餚，包括麥片金沙大鮮蝦、三峽放山玉米雞、宮廷極品佛跳牆等，1月15日前預購，早鳥價7,666元。另有花乾尖筍水鴨湯、蟲草菌菇養身雞等湯品可供單點。