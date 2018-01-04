雙老家庭不堪負荷悲劇頻傳 憨兒亟待幫助再展笑顏

2018-01-04 17:13 聯合新聞網 udn買東西



文/林利純

31歲的小婷因患有重度智能障礙致生活長期無法自理，母親過世後就一直與父親相依為命。豈料一年多前年邁的父親也因心臟疾病而不幸辭世，長期依賴父親而頓失依靠的小婷，因從小與親屬關係疏離，活動範圍也多限於家中，不懂得如何自理生活，也不知如何與人群接觸、抗拒團體活動，只能轉介第一社福基金會接手全日照顧。

第一社會福利基金會長期提供心智障礙者居住照顧服務，為年長父母長期照護下提供喘息的機會，減少許多社會悲劇的發生。圖由第一社會福利基金會提供。 分享 facebook

隨著醫療科技的進步，心智障礙者的平均壽命雖然延長了許多，但他們的父母卻也在不斷的老化中，像小婷這樣的案例並不在少數。當照護者的健康及體力皆大不如前時，發生了許多因看不到照護終點、身心靈疲憊的父母帶著憨兒離開的社會悲劇。

第一社福用心陪伴成長 邀您一同為憨兒撐起第二個「家」

小婷轉介第一社福基金會照顧後，第一社福的教保員觀察到，她的左手雖在操作上有些許困難，應還是能學習簡單的自我照顧，於是教保員逐日累積對小婷的了解，並以耐心、細心並運用同儕式的陪伴和鼓勵用心教導，試著讓小婷能學習基本的生活自立，現在小婷已能在教保員的協助和提醒下自行完成如廁等生活上的小事。在第一社福的幫助下，小婷已適應她的第二個「家」，不但可安居於此，還擁有了她的新「家人」。

在社福機構的細心照料下，失去雙親的小婷重展笑顏並逐漸適應她的第二個「家」。圖由第一社會福利基金會提供。(圖非本人，僅為示意圖) 分享 facebook

第一社會福利基金會為許多無法負荷照顧心智障礙成人的原生家庭，提供居住照顧服務。讓憨兒們能在規律作息、細緻照護下，有尊嚴地被對待，健康又充實的生活，亦讓年邁雙親放下心中大石。

即日起至2月12日止， udn買東西 邀請您以實際捐款方式幫助『雙老家庭』減輕負擔，您的一點一滴，都可以扭轉一個悲劇、幫助一個家庭。您所捐助的款項，將會於活動結束後統一匯至第一社會福利基金會。 udn買東西 為鼓勵公益參與而略盡棉薄之力，凡單筆捐款金額滿500元，可得 udn買東西 150購物金，每帳號最高贈送300購物金，期盼號召更多有愛心的民眾，與我們一起， 為憨兒撐起第二個「家」 ！

因為社會大眾的愛心，讓憨兒們得以有安身立命之處，在這裡找到他們的「家人」。圖由第一社會福利基金會提供。 分享 facebook

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udn買東西發起「愛心百元捐」公益活動為憨兒發聲，號召消費者共同關心雙老家庭。圖由廠商提供。 分享 facebook

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