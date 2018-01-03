漢堡大戰！KUA`AINA進軍台北 天成把「女婿蛋」變漢堡

2018-01-03 22:15 聯合報 記者 聯合報 記者 陳睿中 ╱即時報導



以「令歐巴馬念念不忘的漢堡」為宣傳重點的夏威夷漢堡「KUA`AINA」，於1月3日正式進軍台北，進駐微風信義廣場，店內提供酪梨漢堡等招牌特色餐點。為慶祝開幕，凡消費滿500元，即贈送小份雞塊兌換券，限量1萬張。

KUA`AINA於1975年在夏威夷歐胡島北岸的哈雷瓦誕生，經過多年耕耘，1997年首次進入日本、2011年拓展至倫敦，目前全球擁有33家分店。2016年1月，台灣首家KUA`AINA於林口三井outlet開幕，兩年後正式進入台北。KUA`AINA微風信義店規畫有沙灘Bar造型櫃檯，還有充滿夏威夷風情的裝潢，店內共41坪，規劃72個座位，另外微風信義店還延續創始店自助取餐的模式。

業者表示，招牌的酪梨漢堡為店內第一名餐點，使用熟成酪梨風味與漢堡排搭配，堆疊出豐富口感。另外還有培根莫札瑞拉起司漢堡、鳳梨照燒雞肉漢堡等口味，以及焦糖布蕾鬆餅可供選擇，每份餐點售價為190～340元。

台北天成大飯店Burger Lab.漢堡研究室，則是繼現有的美式與義式風味漢堡後，以泰式料理「女婿蛋」為發想，即起推出「泰式女婿蛋豬肉堡」，限時販售至3月31日，單點120元，套餐199元。