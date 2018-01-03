屈臣氏新春首波強檔優惠 700件商品加1元多1件

2018-01-03 20:57 聯合報 記者 聯合報 記者 陳立儀 ╱即時報導



屈臣氏2018開春第一波強檔優惠來了！1月4日至1月31日共有700件商品任挑任選加1元多1件，全館折扣後消費滿1,500元送100元商品提貨券，另有精選護膚品牌任挑任選第2件3折、精選髮類品牌7.9折起、開架彩妝8.5折等多項優惠。

同步還有醫美大賞，精選商品折扣後消費滿888元送100元商品提貨券，周周另有驚喜瘋狂價3折起，再加碼限量醫美商品滿額贈好禮，折扣後消費滿2,000元可享DR.WU舒緩修復保濕水凝乳15ml、Curel溫和潔淨洗髮精200ml、Dr.Satin魚子EGF活膚精華安瓶10ml、Neogence霓淨思水感全效防曬乳90ml、Neogence霓淨思瞬涼防曬噴霧180ml等好禮5選1，折扣後消費滿3,800元可享Neogence霓淨思音波香氛水氧機NB508、DR.WU超逆齡童顏無痕體驗組等好禮2選1。

屈臣氏寵 i 會員獨享好康，1月4至日2月28日折扣後消費滿688元就送美麗新希旺紅包袋，每份皆含三重好禮，包括樂透序號10萬獎金周周抽、麥當勞薯餅或McCafe特選那堤買1送1兌換券乙張、最低1折起的好康折扣券隨機送。