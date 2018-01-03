前置雙鏡頭、超大全螢幕！三星A8（2018）好會拍

2018-01-03 19:11 聯合報 記者 聯合報 記者 陳立儀 ╱即時報導



三星2018年開春首發，以中高階智慧手機Samsung Galaxy A8（2018）、A8＋（2018）打頭陣，並請來劉以豪、陳意涵雙代言，除了要以清新自然的形象打動年輕族群之外，更承襲多項旗艦級手機規格，也是三星首款搭載前置雙鏡頭的機種。

台灣三星電子行動與資訊事業部副總經理李元榮表示，9,000～18,000元的中高階智慧手機買氣暢旺，去年整體市場占比已成長至25％，今年也持續看好；三星自2014年推出Samsung Galaxy A系列，以時尚外觀與優異的拍照效能廣獲年輕族群青睞，全新的Samsung Galaxy A8（2018）、A8＋（2018）更能滿足消費者對品味和高效能的需求。

5.6吋的Samsung Galaxy A8（2018）、6吋的A8＋（2018）搭載多項旗艦級手機規格，包括18.5：9超大全螢幕、前置雙鏡頭、F1.7大光圈、IP68防水防塵、指紋辨識、臉部辨識、支援Samsung Pay與Always On Display等，更是首款支援Gear VR的Samsung Galaxy A系列手機。

Samsung Galaxy A8（2018）、A8＋（2018）配備1,600萬畫素和800萬畫素前置雙鏡頭，自拍時可任意切換不同鏡頭，也具備景深即時預覽功能，並可隨喜好調整景深；後置主相機則為1,600萬畫素、F1.7大光圈。

此外，Samsung Galaxy A8（2018）、A8＋（2018）採用3卡槽設計，可同時放入兩張SIM卡與一張記憶卡，Dual Messenger功能還能同時安裝兩個LINE、facebook、WeChat或WhatsApp帳號，切換公私模式更便利。