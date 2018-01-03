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氣墊概念的身體香氛！香奈兒限量新品一定要入手

2018-01-03 18:39聯合報 記者陳立儀╱即時報導

擁有獨到香氛格調的香奈兒，除了打造各有個性的香氣，在日常使用香氛的手法上也不斷創新，1月5日開賣的香奈兒CHANCE系列身體香氛新品，包括結合時下最夯氣墊概念的粉紅甜蜜香凝舒芙蕾，以及質地輕盈、兼顧潤膚需求的4款身體精油，讓迷人的經典香氛如影隨形，玩香更有品味。

去年香奈兒曾限量推出CHANCE珠光柔膚香氛凝露組，火速被愛用者秒殺，今年將香氛凝露再進化，以前衛用香技巧打造全新的限量版香奈兒CHANCE粉紅甜蜜香凝舒芙蕾，是市面上第一款氣墊概念的隨身補香好物，揉合舒適凝露質地與柔軟矽膠拍墊，拍墊一邊厚、另一邊薄，厚處方便手握、薄處則可服貼於肌膚，輕輕拍抹就能隨時優雅又精準地補香。

清爽不黏膩的香奈兒CHANCE身體精油系列是身體保養型香氛，與同系列香氛搭配能使香味更加豐足，尤其在肌膚容易乾燥的冬季，可與香氛身體乳一起使用，並以身體精油在手肘、膝蓋、頸肩處加強潤澤，同時讓香氣餘韻繚繞全身。

同樣是限量上市的4款香奈兒CHANCE身體精油中，粉紅甜蜜身體精油採用葡萄柚、茉莉與舒適迷人的白麝香，散發甜美雅緻的韻味； 綠色氣息身體精油透過檸檬香櫞、柚木香氣與茉莉，綻放清新活力；橙光輕舞身體精油以血橙、茉莉、西洋杉和鳶尾花的淡雅芬芳，為青春注入些許成熟魅力。另外還有一款在香奈兒CHANCE香水中不曾出現的香味，選用粉紅胡椒、茉莉與廣藿香，是溫暖浪漫的花香調。

此外，香奈兒CHANCE橙光輕舞香水也推出隨身噴霧款，方便攜帶、輕鬆補香，精巧的瓶身設計更讓香氛化身為時尚配件。香奈兒CHANCE橙光輕舞隨身淡香水為常態品，可另外添購補充瓶。

香奈兒CHANCE粉紅甜蜜香凝舒芙蕾是市面上首款氣墊概念的隨身補香。圖／香奈兒提...
香奈兒CHANCE粉紅甜蜜香凝舒芙蕾是市面上首款氣墊概念的隨身補香。圖／香奈兒提供
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香奈兒CHANCE身體精油選用粉紅胡椒、茉莉、廣藿香，是CHANCE香水系列中不...
香奈兒CHANCE身體精油選用粉紅胡椒、茉莉、廣藿香，是CHANCE香水系列中不曾有過的花香調。圖／香奈兒提供
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香奈兒CHANCE橙光輕舞隨身淡香水採用輕巧的時尚噴霧瓶設計。圖／香奈兒提供
香奈兒CHANCE橙光輕舞隨身淡香水採用輕巧的時尚噴霧瓶設計。圖／香奈兒提供
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香奈兒CHANCE身體精油系列共有4種香調。記者陳立儀／攝影
香奈兒CHANCE身體精油系列共有4種香調。記者陳立儀／攝影
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香奈兒CHANCE粉紅甜蜜香凝舒芙蕾是市面上首款氣墊概念的隨身補香。記者陳立儀／...
香奈兒CHANCE粉紅甜蜜香凝舒芙蕾是市面上首款氣墊概念的隨身補香。記者陳立儀／攝影
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