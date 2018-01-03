裝修規畫要趁早！特力屋廚房、衛浴改裝 滿萬現折千

2018-01-03 18:38 聯合報 記者 聯合報 記者 王韶憶 ╱即時報導



想要在農曆年前除舊布新，現在開始規畫正是時候。特力屋推出全館滿2,000元送200元，1月7日前滿5,000元再送100元，另針對

廚房、衛浴等年前熱門裝修項目祭出專屬優惠。

特力屋建議，想要趁年前裝修，往往需要排隊等候施工，不如趁早規畫，才能趕在新年享受居家新風貌。特力屋特別推出三大金狗年旺家優惠方案，1月14日前，全館（不含家電、合營）消費滿2,000元送200元現金折價券、家電及合營商品消費滿3,000元送300元現金折價券；全館再加碼，1月7日前，消費滿5,000元即加贈100元現金折價券；持指定銀行信用卡消費，可享最高500元禮券回饋。

針對衛浴裝修部分，1月28日前，衛浴商品滿10,000元現折1,000元；1月14日前結帳，可在農曆年前完工。此外，德國百年衛浴精品BRAVAT全系列衛浴商品88折起。