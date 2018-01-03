畫紅唇親一個！春夏時尚熱情又甜蜜

2018-01-03 18:38 聯合報 記者 聯合報 記者 吳曉涵 ╱即時報導



繽紛多彩的印花向來是春夏時節最應景的設計元素，Valentino早春系列再度邀請英國藝術家Zandra Rhode創作「唇膏」圖紋，Lulu Guinness早春則是回到1920年代，以擦著紅唇的復古女伶形象作為主題推出多款全新單品。

Valentino創作總監Pierpaolo Piccioli在早春系列中融合了「嘻哈」街頭文化與「運動風」的靈活機動，並注入品牌獨有的浪漫與奢華風格。英國藝術家Zandra Rhode特別為這個系列開發唇膏波浪圖紋(Zandra Lipstick Waves)，童趣的插畫風格筆觸搭配天鵝絨、紅色亮片、各色圓形或牛角形狀珠飾、水鑽等，配上縐紗或以蕾絲鑲嵌、緹花面料、縐紗、透膚薄紗等各式織品布料展現多變面貌，讓韓國女團「少女時代」潤娥與好萊塢女星亞曼達塞佛瑞都愛不釋手。