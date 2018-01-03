不是借來的！時尚網紅帥搭CERRUTI 1881紀念表

2018-01-03 18:00 聯合報 記者 聯合報 記者 曾智緯 ╱即時報導



法國男裝品牌為了慶祝品牌50周年，推出紀念款腕表，並打破品牌窠臼找來三位人氣時尚網紅詮釋。而輕奢品牌Michael Kors延續時裝設計的細節，運用水晶寶石點綴腕表。

為了慶祝品牌創建50周年，Cerruti 1881特別推出限量版腕表系列，藉以紀念這意義非凡的時刻。全新的Basilea系列50周年紀念限量版腕表，每款都帶有全球編號限量發售50只並以紀念版表盒呈現，一共推出大三針及帶有日期顯示的兩種款式，消費者可挑選鍊帶、皮帶表帶。黑色表盤搭配超大白色數字向經典致敬，而俐落錐形指針則讓手表外觀重返品牌當年的氛圍，加上位於9點鐘方向的50周年紀念標誌以紅色呈現。Cerruti 1881並找來時尚網紅Ali Suna、Julien Sznejderman和Jerome.c三人，帥氣演繹紀念款腕表。