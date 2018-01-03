不是借來的！時尚網紅帥搭CERRUTI 1881紀念表
法國男裝品牌為了慶祝品牌50周年，推出紀念款腕表，並打破品牌窠臼找來三位人氣時尚網紅詮釋。而輕奢品牌Michael Kors延續時裝設計的細節，運用水晶寶石點綴腕表。
為了慶祝品牌創建50周年，Cerruti 1881特別推出限量版腕表系列，藉以紀念這意義非凡的時刻。全新的Basilea系列50周年紀念限量版腕表，每款都帶有全球編號限量發售50只並以紀念版表盒呈現，一共推出大三針及帶有日期顯示的兩種款式，消費者可挑選鍊帶、皮帶表帶。黑色表盤搭配超大白色數字向經典致敬，而俐落錐形指針則讓手表外觀重返品牌當年的氛圍，加上位於9點鐘方向的50周年紀念標誌以紅色呈現。Cerruti 1881並找來時尚網紅Ali Suna、Julien Sznejderman和Jerome.c三人，帥氣演繹紀念款腕表。
Michael Kors再度運用大量時裝細節至腕表之上，為運用水晶寶石點綴女性們帶來耀眼奪目的設計。其中包括深受消費者喜愛的Darci系列，從表圈到表盤、表帶密佈著精緻水晶；而Jaryn系列透過玫瑰金的手鐲式設計，提供另種配件樣貌選擇。冬季的星空也從時裝的設計延伸到腕表，表盤上鑲嵌著珍珠母貝和月光石，如同天際星月一般。Taryn系列的表盤便是一座天際概念搭配密鑲水晶表圈，以大面積的對比設計再置入細小水晶，為Portia系列帶來新風貌。
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