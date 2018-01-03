打破21年紀錄！宋慧喬代言雪花秀原因是延續新婚幸福
日前宋慧喬在IG上以影片表示，將卸下10年來代言蘭芝（Laneige）的身分，轉而成為雪花秀（Sulwhasoo）的品牌大使，新婚的幸福延伸成為大好運氣，讓她打破雪花秀品牌成立21年來從未有代言人的紀錄。
2017年可說是宋慧喬的豐收盛況年，挾著《太陽的後裔》在2016熱播，她旋即和宋仲基假戲真做陷入熱戀，隨後大婚，成為年度韓星盛事，她也以甜蜜幸福的筆觸在IG寫下「很感謝10年來與蘭芝建立愛與互信的合作關係，期待接下來即將與雪花秀共同開啟的新旅程」，事實上蘭芝和雪花秀同屬韓國愛茉莉太平洋（AMOREPACIFIC）集團旗下的美妝品牌，嚴格說起來宋慧喬在代言路上並未「改嫁」，只是在同個集團以代言身分平行移動。
而據韓媒推論，雪花秀之所以會打破成立以來無代言人的歷史，是可望「限韓令」解除之後，在大陸若韓流回暖，可以運用宋慧喬在大陸的人氣與對手LG集團匹敵，LG集團包括O Hui、su:m37º甦秘等品牌，之中又以李英愛出任代言的后（Whoo）最廣為人知，兩大好感度極佳的凍齡人妻分別代言集團旗艦品牌，未來將在大陸各顯本事。
除了《太陽的後裔》熱潮，宋慧喬曾演出電影《一代宗師》、《太平輪》，更曾和秋瓷炫夫婦受邀出席習近平與會的中韓國賓晚宴，對大陸消費者來說不但熟悉甚且有親切正面的觀感，因此成為改變雪花秀歷史的關鍵人物，據悉宋慧喬代言的宣傳活動將從2018年4月開跑；蘭芝的代言則由演出《雲畫的月光》的女星金裕貞接棒。
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