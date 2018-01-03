香奈兒春季限量彩妝 古城壁畫打造「吻唇妝」

2018-01-03 11:32 聯合報 記者 聯合報 記者 吳曉涵 ╱即時報導



香奈兒2018春季限量彩妝系列以全球彩妝創意總監露西婭皮卡出生之地—義大利那不勒斯為創作靈感。圖／香奈兒提供 分享 facebook 回到家鄉尋訪靈感，似乎是香奈兒近來所著迷的創作旅程。繼香奈兒高級時裝系列大秀在創意總監卡爾拉格斐的故鄉德國漢堡舉行後，2018春季限量彩妝系列也以全球彩妝創意總監露西婭皮卡出生之地—義大利那不勒斯為主題，用當地奇景與歷史足跡的符碼作為靈感，打造全新充滿地中海古典風格的摩登彩妝。

(由左至右)香奈兒超炫耀的絲絨唇膏#66紅色高跟鞋、#65龍舌蘭日出，各1,250元。圖／香奈兒提供 分享 facebook 龐貝古城、維蘇威火山、波帕埃別墅，這些都是那不勒斯著名景點，露西婭皮卡將當地歷史遺跡結合當代風格，創作出一系列限量彩妝。包括概念取自龐貝古城壁畫的色彩與蛋彩畫技巧的「唇頰粉彩盤」，使用時結合護唇膏及粉體質地，創造出柔焦的霧面效果，被稱為「吻唇妝」。除此之外，限量系列中還包括其他10種唇色選擇，像是「超炫耀的唇膏」#182 瑪格莉特與「超炫耀的絲絨唇膏」#65龍舌蘭日出，以及「COCO 水晶糖光透唇釉」焦糖裸色調#788沙灘香檳、「超炫耀絲絨唇露」#164 紅石榴琴酒等等。

而「九色眼影」中的每款眼色都源自於露西婭皮卡對那不勒斯的美好記憶，利用霧面、絲緞、金屬珠光3種質地去重現火山岩與夜幕低垂時的海景等，代表難忘的美好時光，這也是香奈兒目前所推出過集結最多色彩的眼彩盤。「持久眼影霜#824 金湯尼」以細緻的金屬光澤呈現出乾燥灰綠色，睫毛膏靈感則來自門的裝飾細節，而防水眼線筆靈感來自火山灰的色彩，共有藍綠色與鮮豔的翡翠綠。山上的日落美景則化為「香奈兒圓形腮紅」，而露西婭皮卡所推出的首款粉色指彩，其中的「那不勒斯黃」則是義大利壁畫中常出現的顏色。