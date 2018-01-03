日本百年美顏水秘方至今不變 皇室、貴族也這樣保養

2018-01-03 11:02 經濟日報 記者 經濟日報 記者 葉卉軒 ╱即時報導



明色美顏水。 日本桃谷順天館／提供 分享 facebook 擁有130年歷史的日本「明色美顏水」，因物美價廉久居熱銷護膚品榜單之列，而它也是日本桃谷順天館旗下的第一支商品。

據傳，明色美顏水，還是因愛而生。1885年，創始人桃谷政次郎先生為深受粉刺困擾的妻子所研製出的第一瓶滿載愛意的美顏水，而桃谷夫人在使用了這款美顏水之後，肌膚狀況逐漸改善，就這樣一傳十、十傳百。至今，這瓶美顏水的秘方從未改變。

明色美顏水，除了訴求能平衡皮膚內部油脂平衡，抑制痘痘生長，軟化角質的同時讓肌膚柔嫩光滑，同時還有二次清潔，緊緻粗大毛孔，有效控油、也可讓因年齡增長而累積角質的肌膚作為潔膚水使用。

日本桃谷順天館是世界上最早開發出弱酸性收斂水的化妝品公司，時至今日，弱酸性仍是對化妝水的基本要求，而旗下系列化妝品也深受日本皇室、貴族的喜愛，並銷售至世界16個國家，包括台灣。

除了明色美顏水，「明色潤澤皙白W撫平皺紋眼霜」也是人氣商品。此外，日本桃谷順天館旗下的「桃谷米保濕系列」，在中國、美國、蒙古、泰國、俄羅斯，甚至是在化妝品競爭激烈的韓國，也都大受歡迎。明星商品米保濕卸妝水、米保濕化妝水、米保濕凝露，以及米保濕美容液面膜，現在在台灣都可以買得到。

日本桃谷順天館美妝品，2018年起在台灣的日藥本舖、Tomods、台隆手創館、CITYSUPER、@cosme store、MOMO購物網都可以買得到。