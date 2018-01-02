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草莓季降臨！ 統一多拿滋推雙莓甜甜圈、玻璃瓶歐蕾

2018-01-02 23:49聯合報 記者沈佩臻╱即時報導

每年12月起至4月是草莓盛產季節，甜點業者頻頻出招，Mister Donut即日起推出「雙倍莓好系列甜甜圈」，以及選用優酪乳推出歐蕾飲品飲品，預計吸引草莓控來嘗鮮。

Mister Donut推出「雙倍莓好系列甜甜圈」，包含草莓棉花糖波堤、繽紛藍莓波堤、藍莓巧克力波堤及草莓甜心瑪芬一共4款冬季限定新品，飲品則有草莓菓戀歐蕾、藍莓菓戀歐蕾，並獨家引進kiri奶油起司雪糕、kiri藍莓起司雪糕，售價40元起不等。

Mister Donut表示，草莓系列甜甜圈向來是熱銷款，今年推出更加濃郁的草莓甜心瑪芬，選用新鮮草莓製成果醬，並以黑巧克力調和，再灑上草莓果粒。今年更首度嘗試將草莓搭配藍莓。

此外，也限量開賣「菓戀歐蕾系列」，選用瑞穗鮮奶、AB優酪乳作為基底，加入草莓鮮果丁、特製果泥，融合酸甜果酸及濃郁奶香，亮點在於飲品將盛裝可重複使用的玻璃瓶內，售價135元，消費加購99元。業者亦同步獨家引進「kiri藍莓起司雪糕」，加入藍莓果餡、內層果香及外層起司，打造鹹甜新滋味。

迎接新年，Mister Donut 即日起更推出「新年旺手氣刮出你的百萬甜蜜」刮刮樂，活動期間於門市消費滿百就送好運刮刮卡，祭出百萬甜甜圈、飲料免費帶回家。

雙倍莓好系列甜甜圈，售價40元至42元。圖／Mister Donut提供
雙倍莓好系列甜甜圈，售價40元至42元。圖／Mister Donut提供
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草莓菓戀歐蕾、藍莓菓戀歐蕾，售價135元、消費加購99元。圖／Mister Do...
草莓菓戀歐蕾、藍莓菓戀歐蕾，售價135元、消費加購99元。圖／Mister Donut提供
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